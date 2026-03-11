Adopción de Caballos Callejeros en Bariloche: Conoce el Plan

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche ha implementado una iniciativa pionera para abordar la creciente problemática de los caballos sueltos que deambulan por las calles de la ciudad. Este programa busca no solo rescatar a los equinos, sino también garantizar la seguridad vial de los ciudadanos.

Un Plan para la Seguridad y el Bienestar Animal

La Dirección de Sanidad Animal, bajo la Secretaría de Protección Ciudadana, liderará esta acción destinada a retirar los caballos que vagan por las vías públicas. El objetivo principal es minimizar los riesgos tanto para peatones como para automovilistas, quienes se han visto involucrados en diversos accidentes generados por estos animales en las calles de Bariloche.

Además, el programa también se enfoca en mejorar las condiciones de bienestar de los propios caballos. «Queremos ofrecer una solución a una situación que inquieta a la comunidad», afirmaron funcionarios municipales. Bajo esta iniciativa, se promoverá la adopción responsable de equinos, permitiendo que particulares y organizaciones se hagan cargo de los animales retirados del ámbito urbano.

Proceso de Evaluación y Adopción

Antes de ser entregados a nuevos hogares, los caballos serán sometidos a un examen de salud para determinar su idoneidad para ser adoptados. Se implementará un sistema de registro que garantice que los adoptantes cuenten con las condiciones adecuadas para su cuidado, evitando así que estos animales sean nuevamente abandonados o maltratados.

Impacto en la Salud y Seguridad Pública

La presencia de caballos sueltos no solo afecta la circulación, sino que también plantea riesgos sanitarios. Según las autoridades, «los animales pueden sufrir desnutrición y enfermedades por permanecer en áreas urbanas sin supervisión». Por ello, el programa incluye medidas de fiscalización y control para prevenir el abandono de estos animales.

Coordinación y Responsabilidad Compartida

El proyecto se desarrollará de manera coordinada con diferentes áreas municipales. Al identificar un caballo suelto, este será trasladado a un refugio seguro donde se verificará si posee un dueño. En caso de que se determine que el animal no tiene propietario identificado, se iniciará el proceso de adopción. Las sanciones se aplicarán únicamente a quienes no cumplan con las normas correspondientes.

Las autoridades buscan que esta iniciativa no solo mejore la seguridad vial, sino que también fomente la conciencia sobre el bienestar animal y la tenencia responsable en el entorno urbano. Los caballos rescatados tendrán la oportunidad de encontrar un nuevo hogar en espacios rurales, contribuyendo así a transformar una problemática en una solución positiva para la comunidad.