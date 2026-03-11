Pablo Ferrari: La guerra no traerá beneficios a la economía argentina

La creciente inestabilidad geopolítica está generando preocupaciones sobre sus efectos en la economía argentina. El economista Pablo Ferrari explica cómo estos conflictos pueden repercutir en nuestra inflación y comercio internacional.

La tensión geopolítica y los recientes conflictos bélicos en varias regiones del mundo están comenzando a repercutir en la economía argentina. El economista Pablo Ferrari analiza las posibles consecuencias en áreas clave como la inflación y el comercio internacional.

Inflación Global: ¿Un Desafío para Argentina?

Ferrari advierte que el escenario global está generando presiones inflacionarias que podrían trasladarse a nuestra economía. «Si la inflación mundial aumenta, eso sin duda tendrá un efecto en Argentina», afirma.

El Costo de la Energía: ¿Beneficio o Desventaja?

Aunque la Argentina ha dado pasos hacia una nueva matriz energética, el aumento en los precios internacionales de la energía podría no ser ventajoso. «Un incremento en estos precios no solo elevará los costos de importación, sino que su beneficio se concentrará en un pequeño grupo», explica Ferrari.

El Comercio Internacional en Riesgo

Los conflictos globales han tenido históricamente un impacto negativo en los flujos comerciales. «Todos los eventos bélicos de gran escala han reducido el comercio internacional», señala el economista. La continuación de estas tensiones podría reconfigurar las relaciones económicas entre naciones y regiones.

Un Panorama Económico Cada Vez Más Complicado

Ferrari destaca que el mundo enfrenta múltiples focos de tensión, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta brotes de conflicto en Medio Oriente. «Hoy en día, numerosos puntos del planeta están marcados por conflictos significativos», señala.

El efecto de estas tensiones podría ser doble para Argentina, que podría quedar más dependiente de Estados Unidos. «Argentina avanza hacia una política dependiente y eso traerá nuevas repercusiones económicas», advierte.

Una Situación Sin Precedentes

A diferencia de crisis anteriores, donde se fomentó la industrialización sustitutiva, Argentina parece estar debilitando su capacidad industrial en estos tiempos críticos. «Estamos ante una situación inédita en la historia económica del país», concluye Ferrari.