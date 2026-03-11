Milei viaja a Chile para la asunción de Kast y continúa su gira internacional

Javier Milei Vuela a Chile para la Asunción de José Antonio Kast y Luego a Madrid

El presidente argentino Javier Milei se prepara para un viaje internacional que incluye la asunción de su par chileno, José Antonio Kast, y un foro en Madrid, con un enfoque en temas económicos clave.

Este martes por la tarde, Javier Milei abordó el avión presidencial con destino a Santiago de Chile. Allí, participará este miércoles de la asunción del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, en un evento esperado en la política trasandina.

Detalles del Viaje a Chile

El mandatario argentino despegó de Nueva York a las 15 horas (hora argentina) en un Boeing 757-256, acompañado por su hermana Karina Milei. Ambos asistirán a la ceremonia de transferencia de mando entre Gabriel Boric y Kast, quien se impuso en el balotaje de noviembre pasado.

Regreso y Nueva Escala en España

Inicialmente, se espera que Milei regrese a la Argentina el miércoles por la noche, tras los actos de asunción. Sin embargo, el jueves retomará su agenda internacional, volando hacia Madrid para participar en un foro económico programado para el sábado 14 de marzo.

Participación en el Foro Económico de Madrid

“Nos vemos en el MEF”, anunció Milei a través de su cuenta de X, compartiendo un video que promociona su participación en este importante seminario. Milei será el cierre de un evento que incluirá 13 paneles destinados a discutir una variedad de temas, desde el rol de los medios hasta cuestionamientos sobre los gobiernos de izquierda.

Un Espacio Dedicado a la Economía Argentina

Una de las mesas del foro estará centrada en el análisis del programa económico bajo el gobierno de La Libertad Avanza, titulada “La Argentina de Milei”. Este panel contará con la presencia de destacados economistas como Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón, centrándose en las estrategias económicas propuestas por el presidente argentino.