Luis Tomlinson regresa a Argentina: Fechas, lugares y cómo comprar entradas

Louis Tomlinson Regresa a Buenos Aires: Un Congreso de Música y Emociones

El icónico artista británico Louis Tomlinson ha confirmado una presentación única en el Movistar Arena el próximo 2 de abril de 2027. Una oportunidad imperdible para disfrutar de su música y su conexión genuina con el público argentino.

Una Noche Especial de Brit Pop en Buenos Aires Con la producción de DF Entertainment y Move Concerts, Tomlinson se prepara para deslumbrar a sus seguidores con un repertorio que incluye su nuevo disco, How Did I Get Here?, mientras recorre sus éxitos más destacados anteriores.

Un Artista en Evolución Desde su primera incursión en la música, su trayectoria ha sido meteórica, alcanzando el número 1 en varias listas de éxito en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido y España. Este nuevo álbum refleja su crecimiento personal y artístico, marcado por una sinceridad palpable en cada canción.

Entradas: ¡No te Quedes Sin la Tuya! Las entradas estarán disponibles exclusivamente en movistararena.com.ar. La preventa comenzará el 19 de mayo a las 10 AM, ofreciendo a los clientes de Banco Patagonia VISA un 10% de descuento en compras con tarjeta de débito o la opción de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. La venta general abrirá sus puertas el 20 de mayo a las 10 AM para todos los métodos de pago.

Un Ícono del Brit Pop con Récords Globales Con más de cuatro mil millones de streams en todo el mundo y un Récord Guinness por el mayor número de entradas vendidas en un livestream, Tomlinson llega tras haber participado en prestigiosos festivales y eventos como la Fórmula 1 en Las Vegas.

Una Gira que Deja Huella Su gira How Did We Get Here? World Tour ha abarcado más de 170 shows agotados en Europa y Norteamérica, y ahora se prepara para aterrizar en Sudamérica, con Argentina como una parada clave para revivir la magia de su música. También se ha anunciado una etapa en Australia para octubre de 2026.

La Honestidad como Pilar de su Música Tomlinson se describe como un narrador de historias: «Este es el disco que siempre quise crear», dice. «Quiero que mi honestidad brille en cada nota y letra. Estoy en un momento de aprendizaje continuo y evolución como artista, sin darme por satisfecho».