Tienda de tres pisos en París: el nuevo proyecto de la hija de Carlos Rovira

Mientras Argentina se sumía en cambios políticos, una joven empresaria daba pasos firmes en el mundo del lujo. Con solo 26 años, Miranda Rovira fundó en París su propia boutique, desafiando las normas y sorprendiendo a la industria.

Un Sueño Hecho Realidad en el Corazón de París

En diciembre de 2023, tres días después de la asunción presidencial de Javier Milei, Miranda Rovira estableció una sociedad en Francia. Su creación, Mima Concept Store, se ubica en la prestigiosa Rue du Faubourg Saint-Honoré, una de las calles más exclusivas del mundo, justo al lado del Palacio del Elíseo.

Un Espacio Único para el Diseño de Luxo

A sus 25 años, Miranda logró abrir una boutique de tres pisos entre las marcas más reconocidas a nivel mundial. Esta ubicación estratégica no es solo un punto de venta; es un espacio curatorial donde Rovira selecciona y promueve talentos emergentes de la moda y el diseño contemporáneo.

Reconocimiento Internacional

En marzo de 2025, Mima fue resaltada en la edición digital de Vogue durante la Fashion Week, siendo descrita como un «espacio conceptual y vanguardista». Las colecciones que ofrece, que incluyen piezas de diseñador con precios que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, han captado la atención de críticos y consumidores por igual.

Un Imperio Económico en Construcción

La rapidez con la que Miranda ha escalado en el ámbito empresarial ha suscitado preguntas sobre su financiación, especialmente teniendo en cuenta sus raíces en Misiones, donde su familia ha estado en el poder político durante décadas. La creación de un imperio económico que trasciende fronteras plantea interrogantes sobre la transparencia y el origen de su capital.

Desafiando Expectativas

A medida que Miranda Rovira continúa forjando su propio camino en el mundo del lujo, la atención se centra no solo en su éxito, sino también en la historia detrás de su ascenso. ¿Qué significa esto para el futuro de la moda argentina en una escena internacional cada vez más competitiva?