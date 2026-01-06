MasterChef Celebrity: Sofía Martínez eliminada y Claudia Villafañe se despide en un lunes de estrenos

MasterChef Celebrity: Cambios y Novedades en la Pantalla Argentina

El primer lunes del año trajo consigo emocionantes estrenos y sorprendentes reacciones en "MasterChef Celebrity" de Telefe, marcando un comienzo potente para el 2023.

La jornada estuvo marcada por la eliminación de la periodista Sofía Martínez, quien dejó el programa tras una presentación fallida. Además, la salida inesperada de Claudia Villafañe, quien había ingresado para reemplazar a Maxi López, generó gran expectativa entre los televidentes. Mientras Maxi disfruta de su nuevo rol como padre de su quinto hijo, su espacio será ocupado temporalmente por Yanina Latorre.

Telefe Alcanza Nuevas Cimas de Audiencia

Las novedades en el reality de Telefe impulsaron el rendimiento del programa: la eliminación de Martínez, que presentó una tabla de picada poco lucida, disparó el promedio de espectadores a 11,3 puntos, convirtiéndose en lo más visto del día. En la segunda parte del programa, se registraron 9,2 puntos, mostrando que la audiencia sigue cautivada.

Un Ranking Televisivo Dominado por Telefe

Telefe logró consolidarse en los primeros lugares del día, con «Pasapalabra» en tercer lugar, alcanzando 7,6 puntos. El resto del top cinco estuvo completado por «Telefe Noticias» con 7,2 y la telenovela turca «La Traición» que cosechó 6,3 puntos. En total, el canal del cubo se posicionó como el más visto del día.

El Trece y Su Esperanza en el Debut de ‘La Cocina Rebelde’

Aunque El Trece no logró romper la hegemonía de Telefe, tuvo motivos para celebrar con el estreno de «La Cocina Rebelde», un magazine culinario liderado por Jimena Monteverde. Con un promedio de 3,1 puntos en su primera emisión, el programa superó las cifras del otro estreno de la tarde, «The Balls», conducido por el actor chileno Benjamín Vicuña.

Brillantes Actuaciones de Otros Canales

En el canal de Adrián Suar, «El Zorro» se destacó como el programa más visto con 3,8 puntos. Elnueve tuvo un buen desempeño con «Tele 9 al Mediodía» alcanzando 2,5 puntos, mientras que América se posicionó con «LAM» con 2,9 puntos. La Televisión Pública cerró el ranking con «Se Siente Argentina», que marcó 0,4.

Retorno de Mediciones y Audiencias Generales

Las emisiones de Net TV y Bravo regresaron a las mediciones de Kantar Ibope Media, permitiendo que «Cine Net» destacara con «Mente Criminal» alcanzando 0,7 puntos, mientras que Bravo registró «Destilando Amor» con 0,2 puntos.

En resumen, Telefe se situó como el canal más visto del día con un promedio de 6,6 puntos, superando claramente a El Trece, que tuvo 3,2 puntos. América también logró imponerse a Elnueve, con 1,9 contra 1,8 puntos respectivamente.

Expectativas para el Martes en MasterChef