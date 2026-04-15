Niño de 5 años arrastrado por colectivo en Villa Fiorito

Impactante accidente: Niño de cinco años arrastrado por un colectivo en Villa Fiorito

Un grave episodio tuvo lugar en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, donde un niño de cinco años fue arrastrado por un colectivo tras quedar atrapado en su puerta al descender junto a su abuela.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cerca de las 17 horas, en la intersección de Plumerillo y Canadá. La abuela del niño descendió primero, pero el menor quedó en el escalón central del vehículo de la línea 283, que comenzó a moverse sin que él estuviera completamente fuera.

Un momento aterrador

De acuerdo con la denuncia presentada por Rocío, la madre del pequeño, el niño quedó atrapado por el tobillo izquierdo y fue arrastrado durante varios metros. Afortunadamente, una joven en la parada siguiente se dio cuenta de lo que sucedía y logró alertar al conductor.

Intervención crucial de testigos

“El colectivo no paraba. Si no hubiera estado esa chica, no sé qué habría pasado”, afirmó la madre a un canal de televisión. Finalmente, el colectivo detuvo su marcha en respuesta a la alarma y el niño recibió ayuda de los vecinos de la zona.

Asistencia médica para el menor

El niño, identificado como G.C., fue trasladado a un centro de salud cercano, donde los médicos diagnosticaron golpes, quemaduras y diversas lesiones, además de un hematoma significativo en su tobillo. Tras un período de observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

Lesiones también para la abuela

La mujer que acompañaba al menor también sufrió lesiones. Familiares aseguraron que la abuela hizo frente a golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial, además de presentar niveles altos de presión arterial desde el accidente.

A acciones posteriores del conductor

La madre del niño denunció que el conductor continuó su ruta tras el incidente y no se acercó al hospital para informarse sobre el estado del pequeño. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal», expresó.

Investigación en marcha

El caso ha sido asignado a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de lesiones culposas. Este accidente resalta la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en el transporte público.

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