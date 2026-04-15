Crisis en la Alianza Trump-Meloni: La Guerra en Irán y Comentarios sobre el Papa Marcan un Punto de Quiebre

La relación entre el expresidente Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha sufrido un giro drástico, mostrando los efectos de su desacuerdo sobre la guerra en Irán y las críticas a las autoridades religiosas.

En una reciente entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Trump reveló que no se comunicaba con Meloni desde hacía tiempo, reflejando un cambio significativo en su actitud hacia ella. En el pasado, el exmandatario había elogiado a la líder italiana, describiéndola como una «hermosa joven» que había «conquistado Europa».

Deterioro de la Relación

El distanciamiento comenzó cuando Italia se opuso al uso de una base militar en Sicilia por parte de Estados Unidos para sus operaciones en la guerra en Irán. Para complicar aún más las cosas, Meloni decidió congelar un acuerdo de cooperación militar con Israel, buscando distanciarse del conflicto en Medio Oriente.

Trump Critica a Meloni y al Papa

En su intervención, Trump expresó estar decepcionado con Meloni, afirmando: «Pensé que era valiente, estaba equivocado». Este conflicto se intensificó cuando Trump atacó al Papa, acusándolo de ser «débil frente al crimen y terrible en política exterior». Meloni no tardó en calificar esas afirmaciones como «inaceptables».

Intereses en Juego

Durante la charla con Corriere, el expresidente aseveró que Meloni «no le importa si Irán tiene un arma nuclear» y la acusó de no querer colaborar con Estados Unidos en este tema. «Ella simplemente dice que Italia no debería involucrarse, incluso si depende del petróleo de esa región», criticó Trump.

Este cruce verbal coloca a ambos en una encrucijada política, donde las posturas sobre la intervención en el conflicto bélico definirán sus futuras relaciones tanto a nivel personal como diplomático.