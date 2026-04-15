Xi Jinping denuncia el "caos" en el orden internacional tras reunión con Pedro Sánchez

En un contexto global convulso, el Presidente de China, Xi Jinping, expresará su inquietud por el desorden internacional, destacando la influencia negativa de Occidente y asegurando que China trabajará para promover la estabilidad en regiones conflictivas, como Medio Oriente.

Durante un encuentro reciente en Pekín con el presidente español, Pedro Sánchez, Xi Jinping advirtió que el «orden internacional se está desmoronando en el caos», reflejando una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha sobre la actual crisis geopolítica. Esta frase, que en el idioma chino implica no solo desorganización, sino también una pérdida de integridad moral, subraya la postura crítica de China hacia la situación global.

La Guerra en Irán y las Declaraciones de Xi

Los comentarios de Xi representan sus primeras expresiones públicas desde el inicio del conflicto en Irán hace más de un mes. Sus declaraciones coincidieron con visitas de líderes mundiales a China y unos recientes datos económicos que indicaron un descenso notable en las exportaciones chinas en marzo. Xi se posiciona a su vez como una voz estabilizadora frente al enfoque errático del comercio y la política exterior de los Estados Unidos durante la administración de Trump.

Compromiso Constructivo en Medio Oriente

En una reunión previa con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohammed, Xi reafirmó el compromiso de China de jugar un «papel constructivo» en Medio Oriente. Aunque el comunicado oficial no mencionó específicamente el conflicto con Irán, se indicó que ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual en la región.

Posicionamiento de China ante la Crítica Militar

China ha criticado abiertamente las acciones militares contra Irán, advirtiendo sobre el riesgo de una mayor inestabilidad en Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ha instado a la comunidad internacional a facilitar un diálogo de paz entre Irán y Estados Unidos, enfatizando que la tregua actual es frágil y requiere ser preservada.

Reacciones a las Acciones de EE.UU.

Al mismo tiempo, el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, que se implementó esta semana, ha sido calificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China como “peligroso e irresponsable”. El ministerio también advirtió sobre posibles contramedidas en caso de que EE.UU. aumente los aranceles a las exportaciones chinas en relación con el conflicto.

Cooperación entre España y China

Durante su reunión, Sánchez enfatizó la importancia de que ambos países colaboren en la búsqueda de soluciones a problemas como la guerra en Irán y las tensiones geopolíticas. España se ha mostrado como un aliado significativo de China en Europa, oponiéndose a la guerra de EE.UU. en la región y calificándola de «ilegal».

Un Llamado a la Paz y la Cooperación Internacional

Los líderes también discutieron la necesidad de establecer un vínculo más fuerte entre China y la Unión Europea, destacando que esta cooperación puede acelerar la paz y la estabilidad mundial. Sánchez subrayó que, a pesar de las inquietudes de otros países europeos respecto a las acciones de China, una colaboración sólida beneficiaría las sociedades de ambos bloques.

Propuesta de China para la Paz en Medio Oriente

La propuesta presentada por Xi incluye cuatro puntos fundamentales para mantener la paz en la región, como el respeto por la soberanía, el desarrollo y la seguridad. Mientras tanto, los ataques que Irán ha lanzado contra la infraestructura energética de Emiratos Árabes Unidos intensifican la preocupación sobre la estabilidad regional, que ya se encuentra comprometida.