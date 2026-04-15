Guillermo Francos defiende a Manuel Adorni: ‘Acribillamiento mediático’

Guillermo Francos Sobre Manuel Adorni: “Su Actitud No Gustó”

En una reveladora entrevista, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos abordó las controversias que rodean a su sucesor, Manuel Adorni, y las tensiones actuales en el Gobierno de Javier Milei.

Un Contexto Complicado para Adorni

Durante su participación en el programa de Alfredo Leuco en LN+, Francos describió la situación de Adorni como “muy particular”. A pesar de las críticas, el actual jefe de Gabinete cuenta con el respaldo del presidente y de Karina Milei, quienes buscan esclarecer los hechos y esperar los resultados de la investigación en curso.

Impacto de las Denuncias en el Gobierno

Según Francos, las acusaciones contra Adorni han sido un duro golpe para la administración, describiendo el escenario como un “acribillamiento mediático” que dificulta la comunicación del Ejecutivo. Esto ha generado un desgaste, en un período donde el Gobierno debería estar cosechando logros positivos.

Errores de Comunicación y su Costo

El exjefe de Gabinete reconoció que Adorni cometió un error al ofrecer una conferencia de prensa que, en lugar de aclarar la situación, exacerbó la percepción negativa del público.

Controversias sobre Viajes y Gasto Público

Francos trató el tema del viaje de Adorni a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial, considerándolo un “tema menor”, ya que el presidente tiene la prerrogativa de elegir a sus acompañantes. No obstante, el exfuncionario admitió que el viaje a Punta del Este resultó ser “una imprudencia” y enfatizó que la justicia debe investigar las circunstancias que rodean estas decisiones.

Reflexiones sobre su Relación con Milei y su Futuro Político

En la conversación, Francos abordó su vínculo con el presidente Milei. Aseguró que, a pesar de su renuncia, existe una amistad sólida y que está dispuesto a seguir apoyando al mandatario.

Posibilidades Políticas de Francos

El exjefe de Gabinete reveló que contempla una futura candidatura en 2027, afirmando que cualquier persona con el respaldo del electorado tiene la posibilidad de competir. “Tengo la intención de hacerlo, pero las decisiones se toman en conjunto dentro de La Libertad Avanza”, puntualizó.

Conflictos Internos y Tensión en el Equipo

Francos también hizo referencia a las tensiones con el asesor Santiago Caputo, antes de su salida del gabinete. Explicó que intentó desalentar las disputas internas en el equipo, lo que el presidente Milei comprendió en su momento.