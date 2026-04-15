Choque Lemoine-Villarruel: ‘Escupe huevadas al por mayor’, responde la vice

Intensos Cruces en el Espacio Político Libertario: Villarruel y Lemoine en el Ojo del Huracán

Las tensiones entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine aumentan, avivadas por comentarios en redes sociales que evidencian una rift en la coalición libertaria.

El clima político entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine, dos figuras relevantes del ámbito libertario, se torna cada vez más candente. La reciente disputa en redes sociales revela no solo diferencias ideológicas, sino también una lucha por protagonismo dentro del partido.

La Fractura en el Diálogo Libertario

En un contexto donde el diálogo se encuentra completamente roto, Villarruel, quien funge como vice, lanzó críticas hacia Lemoine, sugiriendo que su lealtad y humildad eran insuficientes. Desde su cuenta, hizo eco de esta acusación, remarcando que Lemoine debía mantener un perfil bajo durante su mandato.

Un Video que Generó Controversia

Todo comenzó con una publicación de Ariel Aguilera, concejal de Morón, que mostraba cómo desmembraba imágenes del presidente junto a Villarruel. Aguilera cuestionó las decisiones del mandatario y se posicionó a favor de Villarruel, quien reaccionó al respaldo, intensificando las críticas.

Posturas Encontradas en Redes Sociales

Las publicaciones incendiarias no se hicieron esperar. Lemoine encontró la oportunidad perfecta para arremeter contra Villarruel, recordándole que fue electa para apoyar a Javier Milei y que debía ser leal. La diputada libertaria no escatimó en palabras, insinuando que Villarruel carecía de la capacidad necesaria para cumplir su rol.

Reacciones y Apoyos en la Comunidad Digital

La dinámica en redes sociales no solo atrajo la atención de las protagonistas, sino también de figuras como la socióloga Laura Etcharren. Etcharren defendió a Villarruel, denunciando que pedir silencio a una vicepresidenta por cuatro años resultaba excesivo. Este apoyo generó aún más fricción, y Villarruel rápidamente agradeció el respaldo, a la vez que reafirmó su posición contra Lemoine.

Un Historial de Conflictos

Este nuevo altercado no es un hecho aislado; Villarruel y Lemoine han tenido varios encontronazos en el pasado. Cada conflicto añade un capítulo más a una historia que parece estar lejos de resolverse. A través de sus distintas intervenciones, las dos líderes han dejado en claro que sus diferencias son más que superficiales, reflejando la tensión interna en el espacio libertario.

Perspectivas Futuras en el Espacio Libertario