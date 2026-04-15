Tether presenta su billetera de autocustodia para USDT, oro y Bitcoin

Tether Revoluciona el Mercado con su Nueva Billetera Autocustodia para Criptomonedas

La reciente introducción de Tether Wallet marca un avance significativo en la gestión de activos digitales, brindando a los usuarios un control total sobre sus fondos en USDT, oro tokenizado y Bitcoin.

Innovación en el Manejo de Criptomonedas

El 14 de abril de 2026, Tether, una de las compañías líderes en el parque de criptomonedas, presentó su propia billetera de autocustodia, Tether Wallet. Esta plataforma promete empoderar a los usuarios al permitirles gestionar activos digitales de forma más directa y segura.

Un Control Total sobre tus Activos

Tether Wallet destaca por ofrecer a los usuarios el control de sus claves privadas, eliminando la necesidad de dependencia de intermediarios. Aunque las claves se respaldan en la nube, el titular siempre mantiene el control sobre sus activos. Esto refuerza la visión de descentralización que busca la empresa.

Soporte para Diversos Activos Digitales

La aplicación permite gestionar no solo USDT, la stablecoin más utilizada, sino también USDA, otra stablecoin vinculada al dólar, y XAU®, el token de oro de Tether. Además, ofrece soporte para Bitcoin, tanto en su red principal como a través de Lightning Network, haciendo de esta billetera una solución multifacética.

Transacciones Simplificadas y Accesibles

Una de las características más llamativas de Tether Wallet es la capacidad de enviar fondos a identificadores legibles, como nombres de usuario en formato @tether.me, facilitando así las transacciones. Además, las comisiones pueden ser cubiertas con el mismo activo transferido, lo que convierte su uso en una experiencia más fluida y práctica.

Diseño Intuitivo para Todos los Usuarios

La aplicación ha sido diseñada pensando en la accesibilidad, con un enfoque en atraer tanto a veteranos como a nuevos usuarios en el mundo de las criptomonedas. Las funciones avanzadas, como la recuperación de semillas y las capas de seguridad biométrica, se suman al atractivo general de Tether Wallet.

Un Contexto de Creciente Necesidad de Autocustodia

El lanzamiento llega en un momento en el que la autocustodia se vuelve esencial, especialmente tras numerosos incidentes de hackeos y quiebras en plataformas centralizadas. Tether Wallet está alineada con la creciente demanda de soluciones que priorizan la seguridad y el control del usuario.