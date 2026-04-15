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Deliciosos Bombones Oreo Sin Harina: Receta Casera

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Descubre la Delicia de los Bombones Oreo: ¡Una Receta Irresistible!

Los bombones Oreo son un pequeño placer que puedes disfrutar en cualquier momento. Su popularidad ha crecido en las redes sociales gracias a su receta sencilla y rápida. ¡Acompáñanos y aprende a preparar esta tentadora delicia!

Receta Irresistible de Bombones Oreo

Los bombones Oreo son el bocado perfecto para cualquier ocasión. Con su combinación de galletita y dulce de leche, se convertirán en tus favoritos al instante. ¡Aquí te enseñamos cómo hacerlos!

Ingredientes Necesarios

Para elaborar estos deliciosos bombones, necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 2 paquetes de galletitas Oreo (230 g cada uno).
  • 3 cucharadas de dulce de leche clásico.
  • 150 g de chocolate cobertura.

Instrucciones Paso a Paso

Preparación de la Mezcla

  1. Comienza triturando las galletitas Oreo en un bol con la ayuda de un mixer hasta obtener un polvo fino.
  2. Agrega las cucharadas de dulce de leche a la mezcla y combina bien.
  3. Forma bolitas del tamaño que prefieras y colócalas en una placa forrada con papel manteca.
  4. Lleva las bolitas al freezer durante 20 minutos para que se endurezcan.

Baño de Chocolate

  1. Mientras tanto, funda el chocolate cobertura a baño María o en el microondas, asegurándote de hacerlo a baja potencia para evitar que se queme, utilizando intervalos de un minuto.
  2. Una vez que las bolitas estén firmes, retíralas del freezer y sumérgelas en el chocolate fundido.
  3. Deja que se enfríen a temperatura ambiente o en la heladera hasta que el chocolate solidifique.

Datos Adicionales

Tiempo total de elaboración: 25 minutos.

Disfruta de tus bombones Oreo en cualquier momento del día y sorprende a tus amigos y familiares con esta deliciosa receta.

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