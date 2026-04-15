Deliciosos Bombones Oreo Sin Harina: Receta Casera

Descubre la Delicia de los Bombones Oreo: ¡Una Receta Irresistible!
Los bombones Oreo son un pequeño placer que puedes disfrutar en cualquier momento. Su popularidad ha crecido en las redes sociales gracias a su receta sencilla y rápida. ¡Acompáñanos y aprende a preparar esta tentadora delicia!
Receta Irresistible de Bombones Oreo
Los bombones Oreo son el bocado perfecto para cualquier ocasión. Con su combinación de galletita y dulce de leche, se convertirán en tus favoritos al instante. ¡Aquí te enseñamos cómo hacerlos!
Ingredientes Necesarios
Para elaborar estos deliciosos bombones, necesitarás los siguientes ingredientes:
- 2 paquetes de galletitas Oreo (230 g cada uno).
- 3 cucharadas de dulce de leche clásico.
- 150 g de chocolate cobertura.
Instrucciones Paso a Paso
Preparación de la Mezcla
- Comienza triturando las galletitas Oreo en un bol con la ayuda de un mixer hasta obtener un polvo fino.
- Agrega las cucharadas de dulce de leche a la mezcla y combina bien.
- Forma bolitas del tamaño que prefieras y colócalas en una placa forrada con papel manteca.
- Lleva las bolitas al freezer durante 20 minutos para que se endurezcan.
Baño de Chocolate
- Mientras tanto, funda el chocolate cobertura a baño María o en el microondas, asegurándote de hacerlo a baja potencia para evitar que se queme, utilizando intervalos de un minuto.
- Una vez que las bolitas estén firmes, retíralas del freezer y sumérgelas en el chocolate fundido.
- Deja que se enfríen a temperatura ambiente o en la heladera hasta que el chocolate solidifique.
Datos Adicionales
Tiempo total de elaboración: 25 minutos.
Disfruta de tus bombones Oreo en cualquier momento del día y sorprende a tus amigos y familiares con esta deliciosa receta.