Nigel Farage: El rostro político del cripto en el Reino Unido tras un pedido de Bitcoin de £2 millones

En un impactante video, Nigel Farage revela su última jugada en el mundo de las criptomonedas, generando reacciones contrastantes en la esfera política y financiera.

Con un enérgico ritmo electrónico de fondo, Nigel Farage se presenta ante un conjunto de pantallas, capturando la atención del público. Aunque a primera vista parece otro de sus emprendimientos paralelos, esta vez el líder de Reform UK promueve una inversión de £2 millones en criptomonedas de una empresa donde él mismo posee una participación significativa.

Criptomonedas y Políticas: La Última Apuesta de Farage

En el video, Farage declara con entusiasmo: “Estamos a punto de realizar nuestro pedido de bitcoin”, mientras presiona un botón que indica la “compra”. La controversia surge cuando se destaca que esta inversión proviene de Stack BTC, una compañía en la que Farage ha invertido alrededor de £215,000.

Un Apoyo Controversial en el Mercado Cripto

La grabación se llevó a cabo en las oficinas de Blockchain.com en Londres y fue emitida justo cuando Farage realizaba su conferencia de prensa semanal. A través de este clip, se reaviva el interés en su vínculo con Stack BTC, una empresa actualmente presidida por Kwasi Kwarteng, exministro de Finanzas, quien anteriormente criticó abiertamente las criptomonedas.

¿Mercado Abusivo o Inversión Transparente?

Las críticas no tardaron en llegar. Horas después del lanzamiento del video, los Liberal Demócratas exigieron una investigación a la FCA sobre si la promoción de Farage constituyó un intento de abuso de mercado. Daisy Cooper, líder adjunta del partido, argumentó que ningún político debería aprovechar su plataforma para enriquecerse a expensas del interés público.

Dudas en Torno a la Ética de la Inversión

La propuesta de Stack BTC es única; describen su modelo de negocio como un “vehículo de inversión listado con enfoque en bitcoin”. Esto significa que, cuando el precio del bitcoin aumenta, también lo hace el valor de sus acciones. Esto da la posibilidad a inversores como Farage de obtener ganancias en papel sin necesidad de poseer directamente la criptomoneda.

A pesar de sus intenciones de ser transparente, algunos analistas advierten que una relación tan estrecha con una firma de criptomonedas podría plantear un conflicto de intereses, una inquietud que Kwarteng ha desestimado, mencionando que Farage está haciendo una inversión convencional al comprar acciones y no bitcoin directamente.

La Reacción del Público y de la Comunidad Cripto

El eco de sus acciones no solo reverbera en la política, sino también en la comunidad de criptomonedas. Si bien algunos ven a Farage como un impulsor del bitcoin en Gran Bretaña, otros temen su influencia. Andrew Webley, CEO de Smarter Web, menciona que tener figuras políticas como Farage hablando del bitcoin es positivo para la normalización de esta criptomoneda.

El Apoyo Financiero en la Política Moderna

En este contexto, Farage ha cultivado una relación con inversores de criptomonedas, y su partido ha recibido importantes donaciones. Cabe destacar una donación de £9 millones de Christopher Harborne, un destacado inversor en Tether, lo que ha colocado a Reform UK en la mira por su asociación con el mundo cripto.

A medida que Farage sigue siendo un personaje polarizador en la política, su incursión en el mundo de las criptomonedas promete continuar generando debate y controversia, lo que deja al público expectante sobre su próximo movimiento.