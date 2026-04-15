Adolescente sin licencia causa accidente y su padre lo encubre

Escándalo en La Plata: Adolescente Sin Licencia Causa Choque y Su Padre Intenta Encubrirlo

Un accidente automovilístico en Gonnet desató la indignación de los vecinos tras un intento de encubrimiento. Un joven de 16 años al volante y su padre haciendo pasar por conductor responsable del siniestro.

Un choque entre dos vehículos en el cruce de las calles 26 y 495 de La Plata generó un caos en la tarde del martes. Una Peugeot Partner, conducida por una mujer de 70 años, colisionó violentamente con un Chevrolet, que era manejado por un adolescente sin licencia y ocupada por dos menores. Aunque el impacto fue severo, afortunadamente no se registraron heridos graves, pero el incidente dejó a la comunidad consternada.

Detalles del Accidente

El fuerte choque llevó a que uno de los vehículos terminara en una zanja, lejos de la calzada. La escena del accidente atrajo a muchos vecinos, quienes acudieron en ayuda de los involucrados.

Intento de Encubrimiento

La situación se complicó cuando llegó el padre del joven conductor, quien, en un claro intento de encubrirlo, se hizo pasar por el responsable del accidente. Propuso a la mujer de 70 años «arreglar» el asunto en privado y asumir la culpa, con el objetivo de que el seguro cubriera los daños. Sin embargo, varios testigos se mostraron indignados y decidieron intervenir.

Intervención de los Testigos

Cuando la Policía arribó al lugar, los vecinos ofrecieron su testimonio, señalando que el adolescente era realmente quien estaba al volante en el momento del accidente. Pese a que había evidencia suficiente, los agentes decidieron no intervenir, ya que las partes involucradas ya habían acordado una solución privada.

Consecuencias y Reacciones

La falta de acciones por parte de las autoridades generó aún más descontento entre los residentes del área, quienes no podían creer que no se hubieran registrado infracciones ni se hubieran secuestrado los vehículos implicados en el choque. El caso ha comenzado a recibir atención en las redes sociales, lo que abre la puerta a una posible intervención judicial para esclarecer las responsabilidades y sanciones pertinentes.

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