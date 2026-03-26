Núremberg: Entre la Intimidante Presencia de Russell Crowe y una Narrativa Clásica

"Núremberg: La Verdad Detrás del Juicio del Siglo que Conmovió al Mundo"

La película "Núremberg: El juicio del siglo" revive los dramáticos momentos de los juicios a los jerarcas nazis, ofreciendo una mirada poderosa y conmovedora sobre la justicia después del horror.

El emblemático juicio de Núremberg dejó huellas indelebles en la historia, evidenciando que, como afirmó George Orwell, «la historia la escriben los que ganan». Este evento fue el primer gran intento de justicia internacional ante los crímenes de guerra y constituye la base del nuevo filme Núremberg: El juicio del siglo.

El Contexto Histórico y su Relevancia

Los juicios de Núremberg se desarrollaron en 1945, pocos días después de la muerte de Adolf Hitler, cuando responsables del régimen nazi, como Hermann Göring, se enfrentaron a un tribunal de los aliados. Este evento histórica es comparado a menudo con el juicio que llevó a cabo el fiscal Julio César Strassera contra las Juntas militares en Argentina, que dejó también una marca profunda en la memoria colectiva.

Una Narrativa Cinemática Poderosa

Desde su presentación en el Festival de Toronto en septiembre del año pasado, Núremberg ha sido objeto de discusión en la temporada de premios — aunque no logró obtener reconocimientos significativos en este ámbito. La película narra los juicios a través de la perspectiva de dos personajes clave: Göring, interpretado por Russell Crowe, y el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, encarnado por Rami Malek.

Los Protagonistas del Juicio

La trama se pone en marcha con la rendición de Göring, que desciende de su lujoso automóvil ante los soldados estadounidenses. La interacción inicial entre Göring y Kelley establece un tipo de relación que evoluciona a medida que se revelan las atrocidades cometidas durante el Holocausto.

Un Enfoque Revelador

Basada en hechos verdaderos, la película se adentra en los crímenes de guerra juzgados por el juez Robert H. Jackson, interpretado por Michael Shannon. Aunque puede parecer que recurre a ciertos clichés, el filme destaca por su honestidad en la representación de los horrores del pasado. Incluye imágenes documentales que aún hoy, más de 80 años después, generan una profunda conmoción.

Un Juicio en la Gran Pantalla

El parecido de Núremberg con otras películas judiciales, como Cuestión de Honor, es innegable, especialmente en la forma en que Crowe proyecta su intensa presencia. La película tiene un enfoque pulcro y directo, lo que permite a la audiencia comprender la gravedad de los temas tratados.

Aspectos Técnicos y Cita Final

“Núremberg: El juicio del siglo”

Drama. Estados Unidos / Hungría, 2025. Título original: Núremberg. Duración: 148 minutos. Calificación: SAM 13 R. Dirección: James Vanderbilt. Elenco: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Richard E. Grant, Colin Hanks. Estreno en: Cinemark Abasto, Palermo, Unicenter, Dot, Cinépolis Recoleta, Houssay y Pilar, Showcase Belgrano, Norcenter y Quilmes.