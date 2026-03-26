Economía del Conocimiento: Exportaciones Crecen, Costos en Aumento

La economía del conocimiento en Argentina enfrenta un panorama dual: mientras las perspectivas de exportación son prometedoras, los desafíos internos ponen a prueba su resiliencia.

Argentina se posiciona como un actor clave en la economía del conocimiento, con expectativas alentadoras para 2026. Sin embargo, las empresas no pueden ignorar los retos que se presentan en un entorno marcado por la inflación y un tipo de cambio inestable.

Costos, la Principal Preocupación

El informe de Argencon destaca que el 72% de las empresas del sector considera la competitividad de costos como el principal obstáculo a superar. Esta problemática se coloca en el corazón del debate, ya que una comparación de talento, precio y productividad se realiza en tiempo real a nivel internacional. Cualquier desajuste puede poner en peligro la obtención de contratos.

Retos Locales y Variables Económicas

Entre las principales variables que afectan la expansión de las exportaciones figuran los costos salariales, la inflación y la normativa fluctuante. Aunque hay un reconocimiento de ciertas mejoras en la previsibilidad del entorno, estas no son suficientes para competir con países que cuentan con estructuras más estables y económicas.

La Competencia en América Latina

El mercado externo se torna cada vez más competitivo, especialmente dentro de América Latina. Estados Unidos se identifica como una oportunidad de crecimiento, pero Colombia, México y Brasil emergen como rivales serios. La dinámica del mercado ya no solo se basa en la demanda global; ahora importa también la posición de Argentina frente a sus competidores regionales.

La Revolución de la Inteligencia Artificial

La irrupción de la inteligencia artificial representa un cambio significativo en la demanda global y en los estándares de productividad. La adaptación a esta nueva realidad es crucial; las empresas no solo deben incrementar sus exportaciones, sino también incorporar herramientas tecnológicas y redefinir su propuesta de valor para satisfacer las demandas de los clientes, que buscan mayor eficiencia.

Impacto en el Empleo y la Estructura Laboral

Con la llegada de nuevos estándares, Argencon ha observado una tendencia hacia la estabilidad en las plantillas. Aunque no se prevén despidos masivos, se vislumbra una reconfiguración en los perfiles laborales. Las habilidades relacionadas con la tecnología y la adaptación a las innovaciones serán cada vez más valoradas.

Un Sector en Transformación

A pesar de los desafíos, la economía del conocimiento en Argentina presenta un gran potencial. Las empresas deben enfocarse en mantener el talento, mejorar la productividad y adaptarse a las exigencias del entorno tecnológico, mientras compiten en la arena internacional. El reto es claro: crecer sin perder terreno en el ámbito global de los servicios y el conocimiento.