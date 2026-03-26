Reservas en Crisis: ¿Por Qué el Banco Central Compra Dólares Sin Acumularlos?

El Banco Central se encuentra en una encrucijada crítica, donde la compra sostenida de dólares no logra generar un aumento significativo en las reservas. El economista Pablo Das Neves explica que, a pesar de los esfuerzos, el flujo de divisas se ve comprometido por las erogaciones constantes.

La estrategia actual del Banco Central ha cambiado hacia una mayor acumulación de reservas, pero enfrenta crecientes dificultades. Según el economista Pablo Das Neves, la clave radica en el delicado equilibrio entre ingresos y egresos, lo que complica la estabilidad financiera del país.

Desafíos en la Acumulación de Reservas

Das Neves detalla que, aunque se ha implementado una política más activa en el mercado de cambios, las salidas de divisas por compromisos de deuda son constantes y elevadas. “En enero, por ejemplo, se registró una fuga de 4.200 millones de dólares”, comenta, haciendo referencia a pagos a bonistas y organismos internacionales que continúan lastrando la acumulación de reservas.

Condiciones Críticas del Mercado Internacional

Uno de los mayores retos es la dificultad para acceder al financiamiento internacional en condiciones favorables. Das Neves resalta que el riesgo país sigue siendo un factor determinante: “Mientras no bajemos de los 400 puntos de riesgo país, será casi imposible salir a buscar fondos en el exterior”. En este contexto, el Gobierno está explorando opciones internas para obtener divisas, recurriendo a alternativas como la cosecha agroexportadora y emisiones de deuda local.

Fragilidad Económica

A pesar de algunos avances en la acumulación de reservas, la economía argentina sigue siendo muy vulnerable. “Es un escenario económico frágil”, subraya Das Neves, lo que limita las proyecciones a un horizonte corto.

Impacto de las Altas Tasas de Interés en la Actividad Económica

La política monetaria también está afectando negativamente el desarrollo económico. “Las tasas de interés son excesivamente altas”, advierte el economista, lo que frena tanto el consumo como la inversión. Este enfoque, diseñado para estabilizar el valor del dólar, puede estar sofocando el crecimiento: “Es difícil mantener un nivel de actividad significativa en este contexto”, añade.

Una Nueva Oportunidad para Relajar la Política Monetaria

Como solución, Das Neves sugiere considerar un enfoque más laxo en la política monetaria, lo que podría resultar en una mejora notable en la actividad económica. Si se permite un tipo de cambio más competitivo, el país tendría la posibilidad de reactivar su economía y enfrentar sus retos de manera más efectiva.