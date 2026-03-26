El peligro oculto: ¿Vale la pena arriesgar la vida por un like?

Cada vez más adolescentes se ven atraídos por los desafíos en redes sociales que podrían tener consecuencias fatales. Es hora de que la comunidad tome medidas para proteger a las nuevas generaciones.

Los retos virales en plataformas sociales se han convertido en una preocupación, especialmente para los más jóvenes. Estos desafíos, que incluyen desde simples bailes hasta peligrosas aventuras, buscan acumular la mayor cantidad de ‘me gusta’ posible.

Retos que Atrapan a los Jóvenes

Los adolescentes participan en diversas actividades grabadas y luego compartidas en redes, con la finalidad de impresionar a su audiencia. Si bien hay desafíos inocentes como cantar una canción o realizar un chiste, otros son alarmantemente peligrosos.

El Impacto Mortal de los Reto Virales

Recientemente, el «reto del paracetamol» cobró la vida de una menor en España, quien consumió más de diez pastillas del medicamento. Este desafío se ha extendido a Argentina, donde se registraron hospitalizaciones en Rosario a causa de esta peligrosa práctica.

Desafíos que Traspasan Fronteras

Entre los retos más inquietantes se encuentra el «black out challenge», que implica la autoasfixia y ha llevado a la muerte de un niño de 11 años en Mendoza, además de otros casos en Río Negro y Santa Fe.

Por otro lado, en la red circulan retos absurdos y arriesgados como el «no sleeping challenge», que incita a permanecer despierto el mayor tiempo posible, y los «mukbang», donde el objetivo es comer excesivamente.

La Responsabilidad de los Padres

Este fenómeno plantea una importante cuestión: ¿dónde están los padres? Un estudio del Instituto Nacional de Estadística de España reveló que el 80% de los padres no han advertido a sus hijos sobre los peligros que acechan en las redes sociales.

Aunque este artículo se centra en los retos virales, existen muchos otros peligros que amenazan a los jóvenes, como el grooming. Es esencial estar informados y atentos para salvaguardar a las nuevas generaciones de los riesgos digitales.