Bancos en Colombia: ¿Qué debes saber sobre la compra y venta de dólares frente a las casas de cambio?

Con el dólar cotizando a $3.560,69, los bancos en Colombia han aumentado sus servicios de compra y venta de divisas, convirtiéndose en una alternativa confiable y regulada frente a las casas de cambio.

Las entidades financieras que ofrecen estos servicios incluyen a Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, Itaú y Banco Caja Social. Cada banco establece montos mínimos y condiciones diversas que los usuarios deben considerar antes de realizar sus operaciones.

Requisitos a Cumplir para la Compra de Dólares

A diferencia de las casas de cambio, los bancos exigen diversos requisitos relacionados con el cumplimiento cambiario y la justificación del origen de los fondos. Los clientes deben presentar documentación específica para formalizar las transacciones.

Análisis de Expertos sobre el Mercado Cambiario

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, destacó que estas entidades están sujetas a regulaciones estrictas, lo que las convierte en una opción más segura para los usuarios. “Las casas de cambio operan como intermediarios especializados en efectivo”, explicó Vieira a La República.

Montos Mínimos y Límite de Operaciones

Es importante que los usuarios conozcan los montos mínimos requeridos para comprar dólares. En Bancolombia, la transacción mínima se establece en USD 5, mientras que en BBVA el mínimo es de USD 30. Además, en BBVA se permite operar hasta un límite mensual de USD 50.000, sujeto a la disponibilidad de la tasa de cambio actualizada al mercado.

Condiciones Específicas por Entidad

Para acceder a estos servicios, los usuarios deben ser clientes del banco escogido. Por ejemplo, Banco de Bogotá requiere que sus clientes mantengan una relación con la entidad por al menos seis meses, además de cumplir con la presentación de la documentación cambiaria correspondiente.