La postura del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la soberanía de las Islas Malvinas se mantiene firme, a pesar de un informe reciente que sugiere un cambio en la postura de Estados Unidos en el conflicto de las islas.

Posición Inquebrantable de Londres

Un vocero de Downing Street confirmó que «la soberanía de las islas Malvinas recae en el Reino Unido», una declaración que resuena con fuerza tras las especulaciones sobre el apoyo de EE.UU. a Argentina en su reclamo de soberanía. La reafirmación del derecho al autodeterminación de los isleños es un pilar fundamental en la política británica respecto a la cuestión.

EE.UU. y Su Postura Neutral

La agencia Reuters informó que el gobierno estadounidense está considerando cambiar su neutralidad en el conflicto entre Argentina y Reino Unido. Este cambio podría incluir un respaldo a Argentina en sus reclamos sobre las Malvinas, un avance que generaría tensiones diplomáticas en la región.

Interés de Argentina en el Diálogo

Esta semana, Javier Milei, actual líder argentino, fue invitado a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se llevará a cabo en Londres en julio. Aunque Milei manifestó su deseo de regresar al Reino Unido, la actual administración ha adoptado una postura menos dialoguista con respecto a la soberanía de las Malvinas desde que Diana Mondino dejó su cargo como canciller en 2024.

Implicaciones para la Diplomacia Argentina

La falta de diálogo entre los gobiernos está poniendo en peligro las posibilidades de una candidatura argentina a nivel internacional, como la del candidato Rafael Grossi a la Secretaría General de la ONU. A pesar de los movimientos diplomáticos, la embajadora Mariana Plaza generó controversia al recibir a un candidato británico en Londres, en un gesto que podría interpretarse como un paso inesperado hacia la reconciliación.

El Futuro de las Malvinas

Starmer ha dejado en claro que la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas no está en discusión. Reiteró su compromiso de mantener la postura británica ante todas las administraciones estadounidenses, afirmando que la autodeterminación de los isleños es crucial y no serán sorprendidos por cambios en la política internacional.

Un Asunto Personal para Starmer

El primer ministro ha expresado que el tema es personal para él, dado que su tío fue un veterano de la guerra de 1982. Esta conexión familiar fortalece su determinación de defender la soberanía británica sobre el archipiélago de las Malvinas.