ETF de Bitcoin alcanzan un récord histórico y transforman el mercado

Los ETF spot de Bitcoin han logrado captar asombrosos u$s1.540 millones en la última semana, estableciendo un nuevo récord en el presente ciclo, incluso ante un leve ajuste en el valor de la criptomoneda. Esta tendencia resalta el renovado interés de los inversores, a pesar de un entorno financiero más desafiante.

Con un precio actual de aproximadamente u$s78.600, Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0,51% en las últimas 24 horas, después de haber alcanzado casi los u$s80.000 previamente.

Este descenso reciente no se debe a problemas internos en el sector cripto, sino a un endurecimiento de las condiciones financieras globales, exacerbadas por el aumento del precio del petróleo debido a tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. Este tipo de escenario genera una mayor aversión al riesgo entre los inversores, lo que influye en el retroceso temporal de Bitcoin, a pesar de su sólida recuperación en términos fundamentales.

Interés Institucional en ETF de Bitcoin

A pesar de la volatilidad a corto plazo, el notable flujo de capital hacia los ETF spot de Bitcoin revela un fuerte interés entre los inversores institucionales.

Los u$s1.540 millones entrantes en la última semana representan el mejor desempeño semanal en este ciclo alcista. Este flujo de capital ha sido crucial para impulsar el precio de la criptomoneda desde u$s74.000 al comienzo de abril hasta cercanías de u$s80.000 en apenas tres semanas, lo que representa una subida de alrededor del 18%.

Desde su mínimo de aproximadamente u$s63.000 a principios de abril, Bitcoin ha visto una recuperación de cerca del 23%. Sin embargo, aún se encuentra un 38% por debajo de su máximo histórico de u$s126.180, alcanzado en octubre de 2025.

Por otro lado, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído a u$s2,59 billones, con un descenso del 1,07% en las últimas 24 horas.

Un Futuro Esperanzador para Bitcoin

A pesar de la reciente ligera corrección, el panorama semanal de Bitcoin sigue siendo positivo. La media móvil de siete días se mantiene en u$s76.208, por encima de su cotización actual.

Los analistas del mercado coinciden en que Bitcoin ha mostrado estabilidad después de las recientes subidas, impulsado por el flujo institucional a través de los ETF. Sin embargo, se ha notado una ligera desaceleración en la entrada de capital en los últimos días, lo que sugiere la posibilidad de una fase de consolidación en el corto plazo.