Descalza y en vestido de novia: el traumático recuerdo de la última boda en Chernobyl, 40 años después del desastre nuclear

Tragedia y Amor: La Boda en el Contexto del Desastre de Chernobyl

Iryna y Serhiy, una pareja que se casó en medio de la incertidumbre del desastre nuclear de Chernobyl, relatan su historia de amor que ha sobrevivido a décadas de adversidad.

Era poco después de la medianoche del 26 de abril de 1986. Iryna Stetsenko, con 19 años, estaba ansiosa por el comienzo de su nueva vida como esposa. Sin embargo, nada la preparó para lo que estaba por venir.

Una noche de nervios Iryna, en su apartamento, realizó los últimos toques en su manicura. Mientras tanto, su prometido, Serhiy Lobanov, dormía en la cocina de un apartamento lleno de amigos y familiares. De repente, un estruendo inesperado interrumpió la tranquilidad. “Era como si muchos aviones pasaran por encima; todo vibraba, y los cristales de las ventanas temblaban”, recuerda Iryna.

El Suceso Imprevisto A pocos kilómetros de distancia, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl estalló, causando el mayor accidente nuclear de la historia. Sin saberlo, Iryna y Serhiy vivían su boda el mismo día en que el mundo cambiaría para siempre.

La Boda entre la Desgracia A pesar de los primeros vaticinios, el día de su matrimonio amaneció radiante. Serhiy se despertó emocionado y salió a hacer algunos mandados, sin intuir la magnitud de lo ocurrido. Al regresar, sintió que el ambiente era distinto. La pareja y sus invitados dirigieron sus pasos hacia el Palacio de la Cultura, donde intercambiaron votos sobre una tela bordada. Sin embargo, la alegría del momento se vio opacada por una atmósfera de preocupación. “Todos sabíamos que algo estaba mal, aunque no sabíamos exactamente qué”, confiesa Serhiy.

Un Futuro Incierto Tras un banquete que no se sintió festivo, la pareja se retiró a un apartamento de amigos. Sin embargo, lo que se avecinaba era aún más trágico: la evacuación. Al amanecer, Serhiy recibió una llamada que lo instó a escapar rápidamente. Sin tiempo que perder, Iryna se puso nuevamente su vestido de boda, corrió descalza y se enfrentó a la nueva realidad.

Afrontando la Vida Después del Accidente Años después, y tras dejar Chernobyl, la pareja se mudó a Berlín, buscando reconstruir sus vidas. Sin embargo, las secuelas de aquel día todavía los persiguen. Iryna ha tenido problemas de salud que cree podrían atribuirse a la radiación, mientras que Serhiy ha lidiado con un infarto a lo largo de los años. El desastre dejó una huella imborrable en su historia y en su salud, pero su unión se ha fortalecido con cada adversidad enfrentada. “Realmente no podemos ser uno sin el otro”, afirma Iryna, reflejando el profundo vínculo que han cultivado a lo largo de los años.