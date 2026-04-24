Encuentran sin vida a María Laura Lafuente, desaparecida en Coronda hace cuatro días

Tragedia en Coronda: Encuentran el Cuerpo de María Laura Lafuente

La conmoción recorre la ciudad santafesina de Coronda tras el hallazgo sin vida de María Laura Lafuente, de 33 años, quien había desaparecido el lunes pasado. Las circunstancias de su muerte aún son inciertas.

El cuerpo de Lafuente fue descubierto el jueves por la tarde en las aguas del río Coronda, cerca de un paraje conocido como Carancho Triste. La policía había organizado una intensa búsqueda que abarcó no solo la ciudad, sino también las áreas circundantes, la cual involucró a buzos tácticos, drones y personal de infantería.

Desaparición y Operativo de Búsqueda

María Laura Lafuente había sido vista por última vez el 20 de abril, cuando salió de un drugstore en la céntrica esquina de Rivadavia y San Martín para comprar cigarrillos. Las cámaras de seguridad mostraron su recorrido, aunque las imágenes resultaron confusas debido a un árbol que bloqueó parcialmente la visibilidad.

Objetos Recolectados en la Investigación

Durante las labores de búsqueda, la policía encontró varios elementos en la zona, incluyendo colillas de cigarrillo, una botella de vino, un celular y blísteres de pastillas. Todos estos objetos fueron secuestrados y serán analizados por la fiscalía, que investiga la muerte como “dudosa”.

Hallazgo del Cuerpo

El descubrimiento del cuerpo ocurrió tras una exhaustiva búsqueda que se extendió más de 48 horas. La madre de Lafuente fue quien alertó a las autoridades al notar la falta de respuesta de su hija, quien había dejado de contestar llamadas y mensajes.