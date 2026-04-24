Electrolux cierra su línea de heladeras en Argentina y reduce su personal a menos de un tercio

La caída del consumo y la apertura de importaciones están transformando el panorama industrial en Argentina. En este contexto, la planta de Frimetal en Rosario enfrenta una grave crisis que amenaza su actividad.

La empresa Frimetal, conocida por fabricar heladeras de la marca Electrolux, se encuentra al borde del cierre total de su producción de refrigeradores a partir de mayo. Esta decisión, aún a la espera de confirmación oficial, refleja la disminución de la demanda que ha llevado a la compañía a reducir drásticamente su capacidad de producción.

Consecuencias en el Empleo y la Producción

El plan de Frimetal no es un hecho aislado; se enmarca en una serie de recortes que comenzaron a principios de año. La compañía ya había paralizado la fabricación de cocinas en enero y ahora pondrá fin a la producción de heladeras, un ícono de su oferta. Estos cambios significan que la planta, que originalmente contaba con 750 empleados, ahora solo mantiene a 250. Las proyecciones indican que podrían quedar solo 150 trabajadores, encargados de los productos que aún se fabrican.

En un giro drástico, Frimetal limitará su producción a freezers y lavarropas, mientras su capacidad histórica de fabricación queda ahora como un recuerdo. La mayoría de los productos que antes se ensamblaban ya no se fabricarán, indicando una clara transición hacia un modelo de ensamblaje o importación.

Alerta por la Crisis Económica

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) ha declarado una crisis industrial sistémica en la región. En su último informe, se reveló que la actividad industrial en la provincia cayó un 14.9% interanual en febrero. Este descenso se ha visto reflejado en el 76% de las ramas industriales, alcanzando niveles críticos de inactividad.

Dentro de este panorama, la «línea blanca» es de las más afectadas, con una disminución del 37.2% en la producción de artículos de uso doméstico. Este declive se atribuye a la pérdida de poder adquisitivo y a la competencia desleal que presentan los importados debido a cambios en la tasa de cambio.

El Colapso de la Capacidad Instalada

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) evidenció que la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico cayó al 41.8%, la cifra más baja en años. Más de la mitad de la infraestructura metalúrgica ha permanecido inactiva, reflejando la falta de pedidos y la presión de las importaciones en el mercado.

Este contexto pone en alerta a los empresarios, siendo que seis de cada diez no esperan mejoras a corto plazo en su producción. La incertidumbre se adensa sobre las fábricas emblemáticas, como Frimetal, que representa un pilar en la economía local.