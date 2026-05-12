Cannes 2023: Menos Hollywood y la magia de Almodóvar con Leo Sbaraglia

El Festival de Cannes regresa con su emblemática alfombra roja, y las expectativas para esta edición son desbordantes tras un año anterior de éxitos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo que se viene en esta celebración del cine.

Un Evento que Resplandece Cada Año

Cannes se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del cine. Este año, la 79° edición promete una selección cinematográfica que incluye a renombrados cineastas e intérpretes que iluminan la gran pantalla.

Un Recuerdo Se Impactante de Años Anteriores

Después de una edición destacada en 2025, que tuvo como protagonistas a filmes laureados como El agente secreto y Valor sentimental, la competencia por la Palma de Oro se intensifica. Este último título, que fue galardonado en Hollywood, también competirá por el prestigioso reconocimiento.

Expectativas Elevadas para un Festival Único

Las playas de Cannes se visten de blanco y el ambiente está cargado de emoción mientras los espectadores y críticos se preparan para una variada oferta cinematográfica. Desde el martes 23 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de un despliegue de arte cinematográfico.

El Ruido de la Política en el Festival

Las opiniones sobre la política se entrelazan con las películas expuestas. «Los temas políticos surgen como parte de las obras presentadas, dependiendo del compromiso de los cineastas», indica Thierry Frémaux, delegado general del festival.

Cine de Hollywood: Un Futuro Incierto

El cine estadounidense parecerá menos presente en esta edición, dado que los estudios están optando por inversiones más conservadoras. Sin embargo, se aguardan cintas como Paper Tiger, protagonizada por Scarlett Johansson, en la que se exploran temas de relevancia contemporánea.

Presencia Argentina: Un Legado en la Gran Pantalla

A pesar de no contar con una producción compitiendo por la Palma de Oro, Argentina hará su aparición en Cannes con dos proyecciones destacadas. El documental El partido, que revive el enfrentamiento épico de 1986 entre Argentina e Inglaterra, y una versión restaurada de La casa del ángel, celebrando casi siete décadas de su estreno.

Leonardo Sbaraglia: Un Embajador del Talento Argentino

Leonardo Sbaraglia será un rostro conocido, actuando en dos películas de la Sección Oficial. Su papel en Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y Karma de Guillaume Canet refuerza la rica herencia audiovisual de Argentina.

Nuevas Historias en el Horizonte Cinematográfico

El festival incluirá una mezcla de géneros y estilos, con obras de cineastas de renombre como Pedro Almodóvar y Asghar Farhadi, entre otros. Histoires parallèles y Sheep in the Box son solo algunas de las propuestas que prometen acaparar la atención del público.

Los Desafíos de una Nueva Edición

Los desafíos de esta nueva edición son importantes, con una incertidumbre palpable sobre la respuesta de audiencias y críticos. A medida que el festival avanza, la expectativa sobre qué películas se llevarán la Palma de Oro se incrementa, convirtiendo a Cannes en un evento aún más fascinante.