Cuarta Marcha Universitaria: Horario, participantes y demandas

Este martes 12 de mayo, se llevará a cabo en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria. La movilización, convocada por diferentes organizaciones del ámbito estudiantil y docente, se concentrará a las 17hs en Plaza de Mayo, donde dará inicio el acto central a las 18hs. La jornada promete ser un fuerte reclamo contra las políticas de financiamiento del gobierno actual.

Un Llamado de Unidad en las Universidades

La convocatoria surge del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Se espera la participación activa de estudiantes, docentes y no docentes, quienes se unirán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Motivaciones Detrás de la Movilización

Además del cumplimiento legal, los manifestantes critican la desobediencia de fallos judiciales que han ordenado, en múltiples ocasiones, asegurar la financiación adecuada para las universidades. También se hace eco del preocupante descenso en los salarios y la caída en el financiamiento del sector educativo.

Situación Actual del Financiamiento Universitario

Recientemente, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al gobierno de Javier Milei a llevar la disputa por el financiamiento universitario ante la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión incluye la suspensión de una medida cautelar que obligaba al gobierno a transferir fondos al sistema universitario.

Efectos del Ajuste Presupuestario

Las cifras son alarmantes: se estima que entre 2023 y 2026, las transferencias a las universidades nacionales tendrán una caída real del 45,6%. Esto ha impactado gravemente en los salarios docentes, que han perdido un 50% de su poder adquisitivo. Según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), alrededor del 80% de los docentes no alcanza a cubrir la línea de pobreza.

Las becas Progresar se mantienen congeladas en $35.000 desde diciembre de 2023.

Una Larga Trayectoria de Protestas

Este evento marca la cuarta movilización desde el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se manifestaron en la Avenida de Mayo y otros puntos del país para expresar su descontento por el desfinanciamiento universitario. A lo largo de los últimos años, las manifestaciones se han intensificado, incluyendo una significativa convocatoria el 17 de septiembre de 2025, que coincidió con una sesión crucial en el Congreso.

Apoyo de Personalidades y Organizaciones

La marcha cuenta con el respaldo de diversas figuras del ámbito cultural, así como de sindicatos y partidos políticos, incluyendo la Confederación General del Trabajo (CGT), que ha instado a sus afiliados a participar. Celebridades como Griselda Siciliani y Pablo Echarri han expresado su apoyo a través de un video institucional.

Reacción del Gobierno ante la Movilización

Ante las crecientes críticas, el Ejecutivo ha señalado que la Ley de Financiamiento Universitario «no especifica las fuentes de financiamiento», y que la aplicación de la misma puede afectar la estabilidad económica del país. A su vez, se trabaja en un proyecto de ley para abordar el atraso salarial, aunque no se han dado detalles sobre la movilización de este martes ni sobre el uso del protocolo para controlar manifestaciones.