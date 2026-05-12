Encuentra descuentos en combos de pizza y bebida en Burgio, Roma del Abasto, El Padrino y más: ¡Te contamos cuándo y dónde!

El 23 y 24 de mayo, La Boca será el epicentro del sabor argentino con el Fugazzeta Fest, un novedoso festival que homenajea la pizza porteña y su rica historia de más de 160 años. Este evento promete ser una experiencia única para disfrutar en familia y con amigos.

Detalles del Evento en la Mítica La Boca

El festival se realizará en Dr. del Valle Iberlucea 1001, de 12 a 18 horas, con entrada gratuita. Este espacio reunirá a algunas de las pizzerías más queridas de la ciudad, que ofrecerán sus versiones de la famosa fugazzeta y fainá, junto con algo especial de la casa.

Circuito Barrial: Un Recorrido por los Sabores Locales

El **Fugazzeta Fest** también se extiende por los emblemáticos bares del barrio. Pizzerías como Banchero, La Perla de Caminito y Lo del Diego se suman a la celebración, presentando variaciones creativas de la fugazzeta.

Pizzerías Participantes y Ofertas Especiales

Entre los locales destacados se encuentran Pizza Zën, El Padrino y Fugazi Pizza. Cada uno traerá su propio toque a la festividad, desde la clásica fugazzeta hasta propuestas innovadoras como «La Fuganetta» y «Muzza Inspiradora», ambas con chimichurri.

Delicias Adicionales en el Menú

Roma del Abasto ofrecerá una fugazzeta gourmet con cebolla blanca y cuartirolo porteño, mientras que Fare + Fer Rivarola, del restaurante El Baqueano, presentarán creaciones exquisitas como pizza de papa con porchetta y fainá con mortadela.

Postres Irresistibles de Gino el Capo

Para los amantes de lo dulce, Gino el Capo deleitará a los asistentes con su famosa torta de ricota y otros manjares irresistibles como medialunas y cannoli sicilianos.

Entretenimiento y Actividades para Todos

La programación del festival incluirá actuaciones en vivo de tango, murga con Los Amantes de La Boca, y sets de cumbia y rock nacional. Además, habrá una clase abierta sobre la historia y variantes de la fugazzeta, a cargo de expertos en la materia.

Combos Exclusivos para Disfrutar Sin Espera

El festival ofrece la opción de adquirir combos a precios especiales anticipadamente, lo que no solo ahorra tiempo, sino que garantiza los mejores sabores. Los combos incluyen deliciosas porciones de fugazzeta y fainá, junto con refrescos.

Precios y Opciones de Combos

Fuga al Paso: $16.000 – Incluye una porción de fugazzeta, una porción de pizza y una bebida.

Fuga con Fainá: $18.000 – Incluye una porción de fugazzeta, pizza, fainá y una bebida.

Fuga Manija: $45.000 – Incluye lo anterior más una remera oficial del festival.