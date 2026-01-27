Cholila en peligro: Incendios alcanzan 60 metros y rodean la ciudad

La localidad de Cholila enfrenta momentos críticos mientras un devastador incendio se aproxima, con llamaradas que alcanzan los 60 metros de altura a solo tres kilómetros de sus viviendas.

La situación en Cholila, Chubut, se torna cada vez más alarmante. Un incendio que ha arrasado más de 35 mil hectáreas en la zona de Los Alerces ha llevado a la comunidad a establecer un estado de emergencia para proteger sus hogares. Desde el domingo, los vecinos se organizaron para combatir el fuego y evitar su avance hacia el área urbana.

Condiciones Críticas y Lucha Comunitaria

Oscar Cárdenas, un residente local, relató que la comunidad se unió para construir cortafuegos, pero enfrentaron momentos desesperantes: «hubo un rato en que no tuvimos nada que hacer”. Las llamas avanzaban a una velocidad alarmante, superando las estrategias defensivas implementadas.

El Papel de los Brigadistas y Voluntarios

A pesar de la adversidad, el trabajo de los brigadistas y voluntarios no cesa. En Cholila, se lleva a cabo una exhaustiva limpieza del terreno y se trabaja para enfriar la vegetación. Se temen nuevas ráfagas de viento que podrían volver a activar el incendio y poner en peligro a la comunidad.

Desarrollo del Incendio en la Región

Un informe reciente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, emitido el 25 de enero, confirma que el incendio continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces. Se notificó una reactivación de focos dentro del perímetro del fuego, con un comportamiento extremo y rápida propagación.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzan los 50 km/h, complican aún más la situación, generando múltiples focos secundarios. Los esfuerzos para contener el incendio se ven limitados por la escasa visibilidad, lo que impide el uso efectivo de medios aéreos.

Una Comunidad en Pie de Lucha

La comunidad de Cholila sigue unida ante la amenaza. Con cada esfuerzo, buscan salvaguardar no solo sus hogares sino también sus vidas, enfrentando un enemigo natural que ha desatado caos en la región.