Cinco Años del Golpe en Birmania: La Junta Militar Busca Reconocimiento Internacional

La junta militar de Birmania avanza en la instauración de un gobierno bajo su control, tras un golpe de Estado que terminó con el proceso democrático. Las elecciones, que se celebraron sin oposición, marcan un intento de la junta por legitimar su régimen.

Resultados de Elecciones Controladas por el Ejército

Recientemente, la Comisión Electoral, dominada por el Ejército, anunció que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), vinculado a los militares, ha ganado aproximadamente 300 de los 420 escaños disponibles. Esto le permitiría imponer un nuevo presidente sin mayores obstáculos.

El Contexto de un Régimen Autoritario

Después de tres rondas electorales culminadas el pasado domingo, la junta militar, que enfrenta múltiples conflictos con guerrillas étnicas y grupos pro democracia, planea instalar un Parlamento repleto de exmilitares. Muchos de estos individuos ya han enfrentado sanciones internacionales por su represión contra la oposición.

Intenciones de Normalización Internacional

El general Zaw Min Tun, portavoz de la junta, comunicó que los nuevos legisladores prestarán juramento en marzo, procediendo luego a elegir a un presidente. Es probable que este cargo sea ocupado por el líder golpista actual, Min Aung Hlaing, quien busca mejorar las relaciones con Occidente.

Controversias y Habitantes en Desacuerdo

La comunidad internacional rodeó al anterior gobierno, elegido en 2020, con Aung San Suu Kyi al mando, quien fue depuesta durante el golpe. La situación actual ha sido justificada por los militares como una respuesta a un supuesto fraude electoral, aunque estos comicios carecen del respaldo de observadores independientes, a diferencia de las elecciones pasadas.

Las Implicaciones de la Política Exterior

El general ha sido acusado de llevar a cabo una limpieza étnica contra la minoría rohinyá, pero aún busca una apertura con Estados Unidos, mientras el tono de la administración Trump se ha suavizado desde su llegada al poder.

Reacciones en el Ámbito Internacional

La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos observó «notables progresos» en Birmania, lo que ha llevado a la cancelación del estatus de protección temporal para muchos birmanos, amenazando con deportaciones masivas. Al mismo tiempo, varios países europeos están reconsiderando sus relaciones con el régimen militar.

Las Futuras Decisiones de la Junta

Una vez establezcan la nueva presidencia, se anticipa que los militares revelen nuevas políticas y nombramientos que delaten sus verdaderas intenciones en este panorama convulso, en el que continúan los conflictos armados en diversas regiones del país.