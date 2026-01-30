Clima en Asunción: Temperaturas del 31 de enero en Paraguay

Título: ¡Atención Asunción! El pronóstico meteorológico del día te sorprenderá

Bajada: La capital paraguaya se prepara para un día caluroso con la posibilidad de cambios rápidos en el clima. Conocé todos los detalles y mantenete al tanto.

Clima para hoy en Asunción: Calor y algo de lluvia en el horizonte

En un mundo donde el clima puede cambiar de manera abrupta, es vital mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas. Este 31 de enero, Asunción se preparará para un día soleado que podría ocultar sorpresas.

Temperaturas de alto impacto

Las proyecciones para hoy indican una máxima de 37 grados Celsius y una mínima de 24 grados Celsius. La sensación térmica puede ser incluso más intensa debido a la combinación de humedad y temperatura.

¿Habrá lluvia?

Aunque la probabilidad de lluvia es bastante baja, con solo un 1% durante el día y un 2% en la noche, es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad.

Nubosidad y vientos

Durante el día, la nubosidad estará en un 15%, aumentando a 46% en la noche. Los vientos alcanzarán ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora, lo que podría hacer que la sensación de calor varíe a lo largo del día.

Sé precavido con la exposición solar

Los rayos ultravioleta (UV) alcanzarán un nivel crítico de 12, lo que significa que es esencial protegerse del sol y tomar precauciones, especialmente si planeás pasar tiempo al aire libre.

Un vistazo al clima de Asunción

Como capital del país, Asunción goza de un clima subtropical húmedo, con temperaturas promedio anuales alrededor de 23 grados. Los veranos son notoriamente calurosos, con temperaturas que pueden superar los 40 grados de sensación térmica, aumentando el riesgo de calor extremo.

Cambios estacionales en Paraguay

La primavera y el otoño en Paraguay son particularmente inestables, a menudo acompañados de cambios bruscos en las condiciones climáticas. Con una historia de temperaturas que han alcanzado los 45 grados en verano y descensos hasta -7 grados en invierno, Asunción es un lugar de contrastes.

Desafíos del cambio climático

Paraguay enfrenta retos significativos relacionados con el cambio climático, incluyendo la deforestación y la erosión del suelo, que han llevado a la pérdida del 90% de su cobertura boscosa en las últimas décadas. Las condiciones climáticas inconstantes solo agravan esta situación, lo que requiere una atención urgente.