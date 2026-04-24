Colapinto en Buenos Aires: Cumple su sueño al manejar un F1 de Fangio

El próximo domingo, las calles de Buenos Aires revivirán la emoción de la Fórmula 1. Franco Colapinto tomará el control de un E20 de 2012, un monoplaza que combina historia y velocidad, mientras recorre un circuito urbano de dos kilómetros por Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

En una conferencia de prensa, el piloto argentino expresó su entusiasmo: “Es una oportunidad increíble que quería ofrecerle a los argentinos”. Colapinto no solo traerá consigo un emblemático monoplaza, sino que también generará un momento único para los fans del automovilismo que nunca han visto un Fórmula 1 en acción por las avenidas porteñas.

El E20: Un Viaje al Pasado de la Fórmula 1

Este particular monoplaza, que no compite actualmente en la categoría, es un E20, modelo de 2012 que pertenece a la historia de Lotus-Renault. Su diseño permite que el público se sumerja en la era dorada de la Fórmula 1, predominada por potentes motores V8.

Colapinto detalló su experiencia al volante: “Me emociona que mi familia pueda verme al mando de un auto de Fórmula 1 tan de cerca. Es un sueño hecho realidad”, dijo en relación a la presencia de su abuela durante el evento.

Limitaciones y Oportunidades

A pesar de la alegría del piloto, hay razones por las que no puede pilotear su monoplaza actual. La FIA restringe el uso de autos de competición modernos en eventos públicos, lo que limita las opciones a modelos de años anteriores. Sin embargo, esta exhibición ofrecerá a los asistentes una vista única de un Fórmula 1 en movimiento.

El E20 cuenta con un motor Renault RS27 V8 de 2.4 litros, capaz de girar a 18.000 rpm y desarrollar cerca de 750 caballos de fuerza. Un recuerdo sonoro para los entusiastas que añoran la potencia de los motores de antaño.

El chasis de fibra de carbono, con un peso de alrededor de 640 kilos, cuenta con una caja de cambios semiautomática de siete marchas, y una suspensión avanzada que brinda un rendimiento incomparable.

Un Homenaje a la Grandeza: La Flecha de Plata

El evento también dará espacio a un ícono del automovilismo argentino: Colapinto pilotará una réplica de la «Flecha de Plata», el Mercedes-Benz W196 que llevó a Juan Manuel Fangio a la victoria en la década de 1950. “Manejar el auto de Fangio me emociona aún más que el Alpine”, confesó el piloto, manifestando su conexión con la rica herencia del deporte.

Un detalle fascinante es que estas réplicas no son originales, sino que han sido meticulosamente desarrolladas en Argentina, conservando cada detalle del modelo original, adaptadas con tecnología moderna para garantizar un manejo óptimo.

La Promesa de un Futuro Brillante

Este evento busca unir el presente y pasado del automovilismo argentino, mostrando la evolución de la Fórmula 1 y destacando la figura de un nuevo talento nacional. Colapinto ha expresado su deseo de ver a la Fórmula 1 regresar oficialmente a Argentina. “Correr un Gran Premio en Argentina es uno de mis mayores sueños”, afirmó el piloto.

En este sentido, también se mostró optimista sobre el nuevo autódromo de la Ciudad, destacando los esfuerzos que se están realizando para que Argentina vuelva a ser parte de la Fórmula 1 en los próximos años.