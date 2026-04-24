Enfrentamientos en el sur de Chad: 19 rebeldes y 8 soldados muertos

Violentos Enfrentamientos en Chad: Al Menos 27 Muertos entre Rebeldes y Soldados

En un giro inesperado, la violencia ha estallado en la subprefectura de Korbol, donde enfrentamientos recientes han dejado un saldo trágico.

Detalles del Conflicto en Korbol

El conflicto tuvo lugar el viernes, cuando el grupo rebelde Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD) lanzó un asalto sorpresivo contra las fuerzas armadas de Chad. Según fuentes militares, al menos 19 rebeldes y ocho soldados chadianos perdieron la vida en estos enfrentamientos.

Reacción del Ejército Chadiano

El coronel Mahamat Adoum, comandante de la unidad en la zona, describió el ataque como una acción coordinada que tomó al ejército desprevenido en la madrugada. A pesar de la sorpresa inicial, las fuerzas chadianas respondieron con firmeza, atenuando así lo que pudo haber sido un desenlace aún más fatal.

“El número total de fallecidos se eleva a 27, y nos mantenemos en estado de alerta», añadió el coronel, enfatizando la importancia de reforzar las posiciones del Ejército para evitar nuevas incursiones y proteger a la población civil.

Un Contexto de Conflicto Prolongado

Desde diciembre pasado, ha habido un incremento en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Chad y la MPRD, un grupo con más de dos décadas de historia en la región. Su líder, Djibrine Dassert, se encuentra exiliado en Francia y el grupo ha sido protagonista de varios episodios de violencia en esta parte del país.

Esfuerzos de Mediación

La Comunidad de Sant’Egidio, una organización comprometida con la paz, ha dedicado años a mediar entre el MPRD y el gobierno chadiano en un esfuerzo por estabilizar la región. A través del diálogo político y el desarme de los rebeldes, la comunidad espera contribuir a un futuro más pacífico, aunque los enfrentamientos continúan dificultando este trabajo esencial.