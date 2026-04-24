Trump podría retirar apoyo al Reino Unido por las Malvinas, generando fuertes reacciones en Gran Bretaña

¿Trump reconsidera el respaldo a Gran Bretaña en la disputa por las Malvinas?

La reciente revelación sobre las intenciones de Donald Trump ha desatado un fuerte revuelo en el escenario internacional, especialmente en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido en el contexto de las Islas Malvinas.

Según un informe de Reuters, el expresidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa sobre las Islas Malvinas. Esta noticia ha provocado una rápida respuesta por parte de las autoridades británicas, quienes reafirmaron la soberanía británica sobre el territorio.

Filtraciones revelan nuevas estrategias del Pentágono

Un correo interno del Pentágono, filtrado recientemente, detalla la posible revisión del apoyo diplomático de EE.UU. a las «posesiones imperiales» de Europa, como las Malvinas. El documento también abarca otras reivindicaciones europeas, entre ellas las de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Reacción de Gran Bretaña y afirmaciones sobre la soberanía

En respuesta a la filtración, el portavoz del primer ministro británico, Dave Pares, aseguró que la soberanía británica sobre las Malvinas «no está en cuestión». Enfatizó que el derecho de autodeterminación de los isleños es inquebrantable, recordando el referéndum de 2013 donde un 98% de los votantes optó por seguir siendo un territorio británico.

Tensiones en las relaciones entre EE.UU. y el Reino Unido

Las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido han alcanzado un punto crítico, especialmente después de que el líder británico, Keir Starmer, insistiera en que no se comprometerá a unirse a una guerra contra Irán, limitando el uso de bases británicas a fines defensivos.

Repercusiones en los medios y la opinión pública

Los medios británicos han reaccionado rápidamente, con titulares alertando sobre las posibles repercusiones de las acciones estadounidenses. El diario The Sun, por ejemplo, no dudó en calificar la situación como una «AMENAZA A LAS ISLAS». Mientras tanto, The Telegraph destacó que EE.UU. podría considerar «penalizar» a sus aliados de la OTAN renuentes a respaldar su ofensiva en Oriente Medio.

Las posibles sanciones a España

Por otro lado, el Pentágono también baraja la opción de suspender a España de la OTAN como una vía para castigar a aquellos que no apoyan las decisiones de la administración Trump en relación a Irán. Esta medida, aunque con un impacto limitado en términos operativos, tendría un peso simbólico considerable.

La postura de España ante las sanciones