Préstamos Personales desde $20 Millones: Guía para Elegir el Banco Más Económico

Con el salario ajustado y una caída en el consumo, los bancos argentinos ofrecen préstamos personales desde $20 millones para quienes necesitan aliviar su situación financiera. A continuación, analizamos las opciones más destacadas disponibles en el país.

Frente a un panorama económico complicado, donde los gastos superan los ingresos para muchos argentinos, varias entidades bancarias han lanzado propuestas atractivas para captar clientes en busca de liquidez. Es esencial elegir la mejor opción para evitar costos excesivos.

Opciones del Banco Nación

El Banco Nación se destaca por ofrecer préstamos con montos que van hasta los $100 millones y plazos de seis años. Esta institución busca beneficiar a aquellos que tienen su sueldo acreditado en el banco, así como a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos por locación de servicios.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de renovar el crédito, una característica no ofrecida por otros bancos.

Detalles Principales:

Monto: Min $10 hasta $100 millones

Min $10 hasta $100 millones Plazo: 72 meses

72 meses TNA: 60%

60% Requisitos: Ingresos acreditados en el banco, edad menor a jubilatoria

Ingresos acreditados en el banco, edad menor a jubilatoria Ventaja: Renovación tras pagar el 10% del capital

Banco Provincia: Crédito Con Tasa Fija

El Banco Provincia se presenta como una alternativa interesante con préstamos de hasta $50 millones y tasa fija, garantizando así estabilidad en un contexto inflacionario. El dinero se acredita en 24 horas y los requisitos son mínimos: solo DNI, recibo de sueldo y antigüedad laboral.

Detalles Principales:

Monto: Hasta $50 millones

Hasta $50 millones Plazo: 72 meses

72 meses TNA: 98% fija

98% fija Ventaja: Acreditación rápida y tasa fija

Banco Galicia: Condiciones Personalizadas

Las condiciones de Banco Galicia varían según el tipo de cliente. Los clientes Éminent disfrutan de tasas más bajas, mientras que los Move enfrentan costos más altos. El monto máximo que se puede solicitar es de $26,4 millones, con el primer pago a realizarse 45 días después de la acreditación y sin costos de otorgamiento.

Detalles Principales:

Monto: Desde $1,000 hasta $26,4 millones

Desde $1,000 hasta $26,4 millones Plazo: 6 a 72 meses

6 a 72 meses TNA: Éminent (76%), Plus/Gold (109%), Move (132%)

Éminent (76%), Plus/Gold (109%), Move (132%) Ventaja: Primer pago a los 45 días, sin gastos adicionales

BBVA: Innovación Digital

BBVA se enfoca en la gestión digital y ofrece préstamos que alcanzan hasta $40 millones a un plazo de cinco años. Aunque la tasa es más alta, el procedimiento es completamente online, lo que facilita su acceso.

Para aquellos con acreditación de haberes en el banco, solo se requiere un plazo de 3 meses, mientras que otros usuarios deben contar con al menos un año de relación con BBVA.

Detalles Principales:

Monto: Hasta $40 millones

Hasta $40 millones Plazo: 60 meses

60 meses TNA: 132%

132% Ventaja: Proceso digital y cancelación anticipada sin costos adicionales

Estos préstamos personales son utilizados para diversas necesidades, desde financiar proyectos personales hasta cubrir gastos médicos y deudas acumuladas. La búsqueda de liquidez se ha vuelto crucial para muchos argentinos en esta complicada coyuntura económica.