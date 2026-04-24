Rosario Acoge a Líderes Fintech para Discutir Créditos, Inversiones y Cripto

El próximo 30 de abril, la Cámara Argentina Fintech reunirá a los líderes del sector en un evento que promete redefinir la interacción entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto.

Un Espacio para el Diálogo y la Innovación

El evento se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, marcando la segunda parada de los Fintech Meetups 2026. Tras la exitosa apertura en Buenos Aires, este ciclo de encuentros busca fomentar el diálogo y la colaboración en el ámbito financiero a lo largo del país.

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, destacó: “Rosario es un punto estratégico para conectar innovación financiera con sectores productivos, concentrando actores clave de la economía argentina”.

El objetivo es profundizar la conexión entre fintech y la economía real, buscando generar nuevas oportunidades de desarrollo en el país.

Temáticas Clave: Lo que se Discutirá en el Fintech Meetup

El encuentro se organizará en cuatro bloques temáticos, donde destacados referentes de la industria compartirán sus conocimientos y experiencias.

Producción, Regulación y Capital Productivo

Este bloque se centrará en cómo integrar la innovación financiera con los sectores tradicionales de la economía rosarina. Entre los participantes se encuentran:

Pablo Bortolato (Bolsa de Comercio de Rosario), Gustavo Puccini (Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe) y Raúl Piccolo (Cámara Argentina Fintech, moderador).

Stablecoins en Argentina: Casos de Uso Reales

Los expertos explorarán los modelos de negocio de las stablecoins y su aplicación en diversas industrias argentinas. Los expositores incluyen a Guido Messi (Ripio) y Facundo Werning (Agora).

Cripto y la Economía Real

Este panel abordará el impacto de la tokenización en la creación y distribución de valor. Participarán:Santiago Juarros (Circle) y Camilo Cristia (LB Finanzas).

Mercado de Capitales y Crédito Productivo

El evento cerrará con una discusión sobre cómo aumentar el financiamiento de la economía real mediante la colaboración entre fintech, mercado de capitales y sector público. Entre los ponentes se encuentran Fernando J. Luciani (MAV) y Pablo Juanes Roig (Huawei), moderados por Pablo Sanucci (Finvoi).

Próximas Paradas de los Fintech Meetups

Tras la jornada en Rosario, los Fintech Meetups continuarán su ruta por diversas provincias en 2026. En julio, el evento llegará a Neuquén, seguido por paradas en Salta en agosto y Córdoba en septiembre.