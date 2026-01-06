Colombia protesta a EE. UU. por críticas de Trump a Petro

La reciente controversia entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro ha suscitado una firme respuesta del embajador colombiano en EE. UU., Daniel García-Peña, quien enfatiza la necesidad de mantener relaciones respetuosas entre ambos países.

Una Carta de Protesta

En una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el embajador García-Peña expresó su rechazo a los comentarios despectivos de Trump. La misiva, dada a conocer el 6 de enero de 2026, condena los señalamientos, resaltando cómo afectan el respeto mutuo entre Colombia y Estados Unidos.

Palabras ofendidas y dignidad nacional

García-Peña calificó las declaraciones de Trump, quien refirió a Colombia como un país “muy enfermo” y sugirió que el presidente Petro está vinculado con el narcotráfico, como profundamente ofensivas. El embajador subrayó que estas acusaciones no solo desacreditan a Petro, sino que empañan la dignidad de toda la nación colombiana.

La Respuesta de Colombia

En su carta, García-Peña aclaró que Gustavo Petro fue elegido mediante un proceso democrático en 2022, marcando un contraste con la situación de Venezuela. Reiteró el carácter respetuoso que debería prevalecer en las relaciones bilaterales.

La necesidad de diálogo y respeto

El embajador subrayó: “Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo”. Señaló la importancia de adoptar enfoques colaborativos en temas de seguridad y cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.