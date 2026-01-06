Colombia protesta a EE. UU. por críticas de Trump a Petro

Conflicto Diplomático entre Trump y Colombia: El Embajador Responde
La reciente controversia entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro ha suscitado una firme respuesta del embajador colombiano en EE. UU., Daniel García-Peña, quien enfatiza la necesidad de mantener relaciones respetuosas entre ambos países.
Una Carta de Protesta
En una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el embajador García-Peña expresó su rechazo a los comentarios despectivos de Trump. La misiva, dada a conocer el 6 de enero de 2026, condena los señalamientos, resaltando cómo afectan el respeto mutuo entre Colombia y Estados Unidos.
Palabras ofendidas y dignidad nacional
García-Peña calificó las declaraciones de Trump, quien refirió a Colombia como un país “muy enfermo” y sugirió que el presidente Petro está vinculado con el narcotráfico, como profundamente ofensivas. El embajador subrayó que estas acusaciones no solo desacreditan a Petro, sino que empañan la dignidad de toda la nación colombiana.
La Respuesta de Colombia
En su carta, García-Peña aclaró que Gustavo Petro fue elegido mediante un proceso democrático en 2022, marcando un contraste con la situación de Venezuela. Reiteró el carácter respetuoso que debería prevalecer en las relaciones bilaterales.
La necesidad de diálogo y respeto
El embajador subrayó: “Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo”. Señaló la importancia de adoptar enfoques colaborativos en temas de seguridad y cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
Logros en la Lucha contra el Narcotráfico
Resaltando los esfuerzos del gobierno de Petro, García-Peña notificó que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia confiscó más de 2.512 toneladas de cocaína, haciendo hincapié en que estos logros han sido posibles gracias a la cooperación con socios internacionales como Estados Unidos.
Cooperación Bilateral
Durante la intervención, el diplomático destacó el intercambio de inteligencia y la base de respeto mutuo que sostiene la relación entre ambos países. Manifestó que Colombia está dispuesta a seguir colaborando en operaciones antidrogas, siempre que se respeten los derechos humanos.
Un Llamado al Respeto Soberano
Para concluir, García-Peña exigió el respeto por la soberanía colombiana y propuso que cualquier discordia se tramite mediante el diálogo diplomático. “Colombia exige respeto. Las diferencias deben resolverse a través de la negociación y el entendimiento”, afirmó, reiterando la disposición del presidente Petro para entablar un diálogo constructivo con la administración estadounidense.