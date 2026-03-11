Comparativa: La Sucesora de Bullrich y la Influencia de Karina Milei

Diego Valenzuela No Asumirá en la Agencia de Seguridad Migratoria: Regresa al Senado Provincial

La tensión interna en el oficialismo argentino sigue agitando las aguas políticas. Diego Valenzuela, quien iba a ser la cara de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, regresa a su banca como senador bonaerense, marcando una vez más las divisiones dentro de La Libertad Avanza.

Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, ha decidido no asumir el puesto de titular en la recién anunciada Agencia de Seguridad Migratoria. En cambio, regresará a la Legislatura bonaerense para ocupar su escaño como senador provincial. Esta decisión resalta las luchas internas dentro de La Libertad Avanza, especialmente entre Valenzuela y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Divisiones Internas en La Libertad Avanza

La situación se complica aún más por la relación de Monteoliva con Karina Milei, quien está comenzando a distanciarse de su predecesora, Patricia Bullrich. Este cambio de dinámicas políticas ha influido en la estructura del nuevo gabinete y ha llevado a Valenzuela a tomar un paso atrás.

Justificaciones y Aspiraciones Contrapuestas

A pesar de las tensiones, se ha intentado suavizar la narrativa en torno a la decisión de Valenzuela. Desde el círculo cercano a Monteoliva aseguran que “no se dieron las condiciones”, aunque admiten que la actual ministra no se sentía cómoda con un líder político que aspiraba a crecer en su carrera. D esde el oficialismo, se señala que Monteoliva prefiere un enfoque más técnico en el manejo de Migraciones.

Planificación de la Nueva Agencia

Según fuentes confiables, la ministra de Seguridad deseaba una estructura más ágil para la nueva agencia, en contraste con los planes de Valenzuela, quienes imaginaba una entidad más robusta que no solo resolvería asuntos migratorios, sino que también reforzaría su figura política, con miras a una posible candidatura a gobernador en 2027.

Retorno al Senado y Nuevas Estrategias

Valenzuela, quien se había unido a La Libertad Avanza en julio del año pasado, ganó su escaño en el Senado tras las elecciones de septiembre, a pesar de que su partido no pudo obtener una victoria en varios distritos. Después de asumir, pidió licencia, pero su regreso al Senado le permitirá enfocarse en temas como la desregulación, reducción de tasas e impulsos para una boleta única en las elecciones.

Aspiraciones Frustradas y Nuevas Dinámicas

El ex intendente había sido visto como un candidato ideal para liderar la nueva estructura de Migraciones, gracias a su cercanía con Milei. Sin embargo, su falta de consenso con Monteoliva llevó a que el Gobierno decidiera seguir adelante con los funcionarios actuales del ministerio, optando por mantener una estructura interna más reducida.

El Futuro de la Agencia de Seguridad Migratoria

Mientras el nuevo organismo se perfila, se reitera que encima se preservará continuidad en el equipo actual, con una posible designación de un funcionario que ya trabaja en el ministerio. Aunque la Agencia de Seguridad Migratoria fue presentada por Bullrich a finales de noviembre, su relanzamiento ha sido indefinido, dejando en suspenso las expectativas de modernización en el área.

Esto demuestra que, aunque los planes son ambiciosos, la gestión de Migraciones enfrenta retos considerables en su implementación, mientras las disputas internas continúan afectando la dirección del oficialismo.