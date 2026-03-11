Más de 20,000 Inscritos: Alertan sobre la Ley de Glaciares y Exigen Auditorías Públicas en la Previa de ‘QR!’

Las audiencias públicas sobre la Ley de Glaciares están marcando un hito en la participación ciudadana en Argentina, con más de 20,000 inscriptos listos para hacer oír su voz en este importante tema ambiental.

En el programa QR! de Canal E, se llevó a cabo una discusión intensa sobre la Ley de Glaciares, destacando la gran cantidad de personas registradas para participar en las audiencias, un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. El abogado ambientalista Enrique Viale enfatizó la relevancia de esta movilización, señalando que más de 20,000 ciudadanos han mostrado interés en contribuir a este debate crucial.

Detalles de las Audiencias Públicas

Las audiencias, convocadas por el Congreso, tienen como objetivo discutir posibles modificaciones en la legislación sobre glaciares. Según Viale, cada participante tendrá un tiempo limitado de cinco minutos para exponer sus puntos de vista, ya sea de forma presencial o virtual. “Es fundamental que cada inscripto pueda expresarse; la falta de respeto a este derecho sería un fraude”, advirtió.

La alta cantidad de inscriptos podría extender las audiencias por varios meses. Si se mantienen los cinco minutos de exposición y se prevén 200 intervenciones por día, el proceso podría prolongarse hasta seis meses.

La Importancia del Agua y la Participación Ciudadana

Viale subrayó que la discusión sobre los glaciares y el agua tiene un impacto social significativo en diversas provincias. “Estamos replanteando la ley sobre los recursos hídricos. Es deber del Congreso escuchar a los miles de ciudadanos que desean participar”, afirmó.

El abogado también expresó su preocupación por posibles irregularidades en la organización de las audiencias. “Si no se garantiza la inclusión de todos los inscriptos, podríamos enfrentarnos a un escenario judicial”, advirtió.

Interés Creciente en Temas Ambientales

Durante el debate, se destacó que la alta participación refleja un interés social creciente por los temas ambientales, algo que Viale describe como un “silenciamiento mediático”. “Esto revela que a la sociedad le importa el medio ambiente; hay una fuerte voluntad de involucrarse”, destacó.

Viale instó a quienes deseen participar a que se inscriban antes del cierre del registro, previsto para el 20 de marzo. “Es un proceso sencillo; solo tienen que acceder al sitio de Diputados y registrarse en menos de un minuto”, aclaró.

Un Debate que Perdura en la Agenda Nacional

La Ley de Glaciares ha vuelto a convertirse en un tema central en la política y el medio ambiente argentino, desatando tensiones entre organizaciones ecologistas, sectores productivos y legisladores. Con una inscripción tan masiva para las audiencias, queda claro que el debate continuará en el Congreso y en la sociedad en los meses siguientes.