Strategy Invierte en Bitcoin y Sus Acciones Se Disparan en Nasdaq

La renombrada empresa Strategy, famosa por su enfoque pro-cripto, ha tomado una decisión audaz al adquirir una impresionante cantidad de Bitcoin, lo que ha llevado a un notable aumento en el valor de sus acciones.

Una Compra Que Marca la Diferencia

Entre el 2 y el 8 de marzo de 2026, Strategy (anteriormente MicroStrategy) anunció la adquisición de $1.280 millones en Bitcoin. Esta transacción elevó su acumulación a más de 738.000 BTC, lo que generó una fuerte reacción en el mercado de valores.

Impacto en el Mercado de Valores

La compañía, bajo la dirección de Michael Saylor, adquirió 17.994 BTC adicionales a un precio aproximado de $67.000 por unidad. Con esta inversión, Strategy ahora posee 738.731 BTC, valorados comúnmente en más de $56.000 millones, aunque su costo de adquisición promedio sigue siendo alto, cerca de $76.000 por moneda, sugiriendo pérdidas contables aún por superar.

Acciones en Ascenso

La reacción del mercado fue casi instantánea: las acciones de Strategy incrementaron en más de un 7% durante la semana, reafirmándose como un excelente proxy para Bitcoin en bolsa.

Una Opción Atractiva para Inversores

Las acciones de Strategy actúan como una «beta apalancada», lo cual significa que su valor fluctúa más intensamente que el de Bitcoin, convirtiéndolas en una opción atractiva para aquellos inversores que buscan exposición al criptoactivo sin necesidad de adquirirlo directamente.

Estrategias Financieras Sólidas

La más reciente compra fue financiada a través de emisiones de acciones y deuda convertible, alineándose con la estrategia de acumulación que la empresa ha seguido desde 2020.

Defendiendo el Valor de Bitcoin

En medio de este movimiento, Saylor ha reiterado su postura respecto a Bitcoin, considerándolo como «oro digital» y la mejor opción para protegerse contra la inflación y la inestabilidad geopolítica.

Un Contexto Positivo para la Inversión

El anuncio de Strategy coincide con el interés creciente en Bitcoin por parte de grandes instituciones. La misma semana, BlackRock reveló una inversión de $300 millones en Bitcoin, mientras que Coinbase experimentó un aumento del 15% en su valor en bolsa, impulsado por nuevas regulaciones en Estados Unidos.