Inundaciones en Tucumán: Clases suspendidas hasta el viernes por temporal

Las intensas lluvias en Tucumán han provocado inundaciones que han llevado al Ministerio de Educación a cancelar las clases en todos los establecimientos hasta el próximo viernes.

Las recientes lluvias en Tucumán han causado estragos en varias localidades, lo que ha llevado al Ministerio de Educación a anunciar la suspensión de clases en todos los niveles hasta el viernes 13 de marzo. Esta decisión, comunicada mediante la Resolución 472/5, fue firmada por la ministra Susana Montaldo y busca proteger a estudiantes y docentes ante la situación climática adversa.

Detalles de la medida gubernamental

La suspensión de clases abarca tanto a los establecimientos educativos públicos como privados en toda la provincia, válida desde el 10 hasta el 13 de marzo. En caso de que las condiciones climáticas no mejoren, es posible que algunas escuelas sean habilitadas como centros de evacuación para quienes lo necesiten.

Afectaciones en el transporte y localidades

La compañía de transporte interurbano TESA ha informado sobre la reducción de sus servicios en la zona sur de San Miguel de Tucumán debido a las inundaciones, limitando su ruta hasta Aguilares. Esta área ha sido la más impactada por las fuertes lluvias, con al menos seis localidades en estado de alerta, incluidas Donato Álvarez y Villa Belgrano.

Reacción de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales

El lunes, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) solicitó formalmente al Ministerio de Educación que se suspendieran las actividades escolares en las zonas más afectadas por las inclemencias del tiempo. Su secretario general, Hugo Marcelo Brito, destacó las dificultades de acceso a las escuelas debido al mal estado de las rutas, lo que pone en riesgo la seguridad de docentes y alumnos.

Asimismo, enfatizó que muchos hogares de estudiantes también han sufrido graves daños, lo que agrava la situación en diversas localidades. Con este trasfondo, la comunidad educativa busca garantizar la seguridad de quienes integran el sistema escolar ante estas adversidades climáticas.