Emilio Apud: ‘La subida del petróleo, una gran oportunidad para Argentina a mediano plazo’

La agudización de los conflictos en Medio Oriente ha provocado un impacto en el mercado energético que nos obliga a reflexionar sobre sus posibles consecuencias en Argentina. El exsecretario de Energía y Minería, Emilio Apud, analiza cómo un aumento en el precio del petróleo podría repercutir en los consumidores locales y plantea oportunidades para el país.

La escalada de tensiones en Medio Oriente ha sacudido el mercado energético global y ha vuelto a poner en el centro del debate el impacto que esto puede tener en Argentina. Emilio Apud, exsecretario de Energía y Minería, advierte que si el precio del barril sigue en aumento, es probable que los combustibles en el país también se encarezcan, aunque este escenario podría representar una oportunidad para atraer inversiones y fomentar las exportaciones energéticas.

En una reciente entrevista con Canal E, Apud explicó que “el precio de los combustibles puede verse afectado si la situación internacional se prolonga, dado que en Argentina seguimos un sistema de precios libres y el costo básico está ligado a la cotización del petróleo.”

El Riesgo de Aumentos en los Combustibles

El especialista señala que, si bien el aumento en el costo del petróleo aún no se ha reflejado en los precios de los surtidores, es casi inevitable que esto ocurra si la tensión internacional persiste. “Podemos resistir una semana más, pero después vendrá el ajuste”, afirmó.

Apud explicó que el problema surge cuando el precio del crudo supera el que utilizan las refinerías para calcular sus costos, que actualmente se basa en un barril a 70 dólares. “Si sube a 90 o 100 dólares, la situación se tornará insostenible rápidamente”, advirtió.

Factores Geopolíticos y su Impacto

Según el exfuncionario, el aumento en el precio del petróleo tiene mucho que ver con factores geopolíticos y la incertidumbre global. “Hoy, el costo del barril responde a temores y una marcada volatilidad en el mercado”, destacó.

No obstante, Apud subrayó que Argentina tiene cierta ventaja por su condición de productor energético. “Ser un país productor y exportador nos otorga más margen que a aquellos que dependen totalmente de las importaciones”, explicó.

Oportunidades para la Exportación de Energía

A pesar de los riesgos inmediatos, el contexto internacional podría convertir a Argentina en un actor clave a mediano plazo, debido a la creciente necesidad de los países importadores de garantizar su seguridad energética. “Es una gran oportunidad, ya que esos países están buscando diversificar sus fuentes de petróleo y gas”, añadió Apud.

En este sentido, los conflictos globales impulsan a las naciones a buscar nuevos proveedores, y Argentina puede ofrecer una alternativa valiosa al estar al margen de las zonas de conflicto, además de contar con los recursos necesarios para abastecer dicha demanda.

Sin embargo, el gran desafío radica en la financiación de proyectos energéticos. “Contamos con los recursos físicos, pero carecemos del capital necesario; precisamos inversiones para desarrollar nuestro potencial”, enfatizó.

Finalmente, Apud resaltó que el crecimiento de las exportaciones energéticas ya se deja sentir en la balanza comercial. “Actualmente, tenemos un saldo energético favorable que ronda los 9.000 millones de dólares y se espera que este año supere los 11.000 millones”, concluyó.