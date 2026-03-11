Jubilaciones en Crisis: Adultos Mayores al Límite de la Indigencia

En medio de una creciente crisis económica y sanitaria, los jubilados argentinos se encuentran en una situación alarmante que se agrava día a día. Expertos piden atención urgente frente a un panorama desolador.

La realidad económica que enfrentan los jubilados en Argentina es cada vez más preocupante. Según declaraciones recientes de Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, la falta de soluciones estructurales por parte del sistema político ha contribuido a un deterioro significativo en su calidad de vida.

Desafíos en Alimentación y Salud

En una entrevista en Canal E, Semino subrayó que los adultos mayores se enfrentan a una doble urgencia: poder alimentarse y acceder a servicios médicos. “La alimentación y la atención sanitaria están estrechamente interrelacionadas”, mencionó, reflejando así la realidad difícil que viven muchos.

El experto ejemplificó la problemática con datos del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires: “Una pareja de jubilados apenas alcanza a ganarse lo suficiente para salir de la indigencia, con un ingreso necesario de 800.000 pesos mensuales”, advirtió.

Acceso a la Salud: Un Servicio Fallido

La falta de recursos suficientes no es el único obstáculo. La atención médica es otro aspecto crítico que afecta a la población mayor. Semino indicó que el escaso acceso a la salud se ve reflejado en las demoras y deficiencias presente en todas las obras sociales y el PAMI. “La atención no se brinda en tiempo y forma”, apuntó.

Asimismo, el defensor advirtió que la crisis previsional no es solo una percepción, sino que se manifiesta también en las cifras oficiales. “Estamos frente a una crisis de gran magnitud”, afirmó, refiriéndose a la grave situación que viven los jubilados.

La Problemática Previsional Fuera de la Agenda Política

Otro aspecto alarmante que Semino destacó es la creciente desatención de los temas previsionales en la esfera política. “El problema ha sido desplazado de la agenda pública”, enfatizó, recordando que las últimas reformas propuestas para mejorar la situación de los jubilados fueron rechazadas por legisladores.

Para concluir, Semino también criticó la falta de acción tanto del oficialismo como de la oposición, señalando que ambos sectores comparten la responsabilidad por la falta de soluciones eficaces. “El gobierno se sostiene con los fondos de la Seguridad Social, mientras que la oposición no hace nada al respecto”, concluyó.