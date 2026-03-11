Asilo en Australia: Cinco jugadoras iraníes encuentran refugio

La controversia que rodea a la selección femenina de fútbol de Irán ha tomado un giro inesperado. Cinco jugadoras han decidido solicitar asilo en Australia, generando un debate internacional y reacciones contundentes.

El Gobierno australiano ha confirmado que cinco futbolistas de la selección femenina de Irán han sido autorizadas a permanecer en el país con visados humanitarios, mientras el resto del equipo se prepara para regresar a su nación tras la reciente Copa Asiática. Esta decisión se da en medio de crecientes preocupaciones sobre su seguridad al volver a casa.

Visados humanitarios para las jugadoras

Después de varias conversaciones entre las autoridades de Australia y las jugadoras, el ministro del Interior, Tony Burke, anunció que cinco de las 25 futbolistas expresaron su deseo de quedarse en Australia. Las deportistas fueron trasladadas a un lugar seguro con el apoyo de la Policía Federal y han recibido los visados necesarios para permanecer en el país.

Salida del resto del equipo

Mientras tanto, el resto de la selección comenzó su regreso. Un autobús, custodiado por la policía, transportó a las jugadoras desde su hotel en Gold Coast hacia el aeropuerto, donde se dirigirán primero a Kuala Lumpur, Malasia, antes de continuar su travesía.

Controversia en la Copa Asiática

La controversia se desató cuando varias futbolistas se negaron a cantar el himno nacional iraní durante su debut en el torneo contra Corea del Sur, lo que generó críticas por parte de los medios estatales de Irán, que llegaron a llamarlas “traidoras”. Aunque en los partidos subsiguientes entonaron el himno, el hecho ha suscitó inquietud internacional sobre posibles represalias al volver a su país.

Reacciones desde Irán

Desde Teherán, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, criticó la intervención de Estados Unidos, acusando a Washington de intentar “secuestrar” a las jugadoras. A pesar de las tensiones, Baqaei afirmó que Irán las espera “con los brazos abiertos” para su regreso.