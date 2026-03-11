Ampliar Lugares, Reducir Costos y Ajustar Plazos: Nuevas Propuestas en Marcha

Nueva Reforma de la Revisión Técnica Vehicular: Más Accesible y Económica

El Gobierno nacional ha presentado una innovadora reforma al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocido en diversas regiones como Verificación Técnica Vehicular (VTV). Este cambio busca simplificar el trámite, disminuir costos para los conductores y aumentar la cantidad de centros de verificación.

El Ministerio de Desregulación ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de modernizar un sistema que consideran poco competitivo. Según un análisis oficial, existen barreras que limitan el acceso a talleres habilitados, lo que resulta en altos costos, demoras en la obtención de turnos y desplazamientos largos hasta las plantas de verificación.

Implementación Gradual y Cooperación Provincial

A pesar de los cambios, el Gobierno ha aclarado que la reforma no será implementada de inmediato en todo el país. Su éxito dependerá de procesos administrativos y, sobre todo, de la aprobación de las provincias que gestionan la regulación del tránsito y la verificación técnica.

Modificaciones en los Plazos de Verificación

Un aspecto fundamental de la reforma es la reevaluación de los plazos para las revisiones técnicas. La nueva normativa propone que los vehículos nuevos realicen su primera verificación después de cinco años; los autos de cinco a diez años se someterán a controles cada dos años, y los vehículos más antiguos continuarán con revisiones más frecuentes.

Menor Incidencia de Fallas Mecánicas

Desde el Gobierno argumentan que las fallas mecánicas son responsables de una fracción mínima de accidentes de tránsito. Estudios de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. revelan que cerca del 94% de los siniestros resultan de errores humanos, en contraste con solo un 2% vinculado a problemas mecánicos.

Avances Tecnológicos en Seguridad Vehicular

Los vehículos más recientes vienen equipados con cada vez más tecnología de seguridad, lo que disminuye el riesgo de fallas durante los primeros años de uso.

Ampliación de Centros de Verificación

La reforma también incluye la expansión de los lugares donde se podrá realizar la verificación técnica. Además de las plantas específicas, ahora podrán ofrecer este servicio concesionarias, talleres autorizados y centros de verificación que actualmente ya realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Aumento de la Competencia y Reducción de Costos

La apertura de nuevos centros de verificación se traduce en una mayor competencia, lo que se espera resulte en precios más bajos, tiempos de espera reducidos y una mejor cobertura en el territorio nacional.

Eliminación de Trámites Burocráticos

Dentro de los cambios, también se eliminará el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que los vehículos de carga y pasajeros necesitaban antes de pasar la revisión. Este requisito ha sido considerado por el Ejecutivo como una traba burocrática que generaba costos adicionales sin una clara mejora en la seguridad.

Un Sistema Moderno y Eficiente