Encuentran cuerpo sin vida en la Laguna Cacique Chiquichano de Trelew

Diversas autoridades y especialistas se movilizan tras el hallazgo de un hombre sin vida a pocos metros de la terminal de ómnibus de Trelew, en un área muy transitada y concurrida.

Este martes, la ciudad de Trelew se vio consternada por el descubrimiento del cuerpo de un hombre en las cercanías de la Laguna Cacique Chiquichano. Las circunstancias del fallecimiento han llevado a una rápida intervención policial y de expertos en el terreno.

Despliegue Policial en la Escena

La presencia de la Policía Científica fue inmediata, encargándose de las diligencias in situ y realizando los peritajes correspondientes. Estas acciones tienen como objetivo descartar cualquier señal de violencia y recoger evidencia que ayude a esclarecer las causas de la muerte.

Fuentes del ámbito policial indican que la víctima podría ser un hombre en situación de calle que frecuentaba la zona, lo que ha añadido un trasfondo a la inquietante situación.

Investigación en Curso

Las primeras evaluaciones realizadas por los peritos sugieren un posible fallecimiento por causas naturales. Sin embargo, tanto la policía como las autoridades judiciales han decidido mantener abierta la investigación para confirmar este hallazgo inicial.

Luego de concluir con las tareas en el área de la laguna, el cuerpo fue trasladado para cumplir con los protocolos legales establecidos. Se espera la identificación oficial del hombre y los resultados de la autopsia para seguir avanzando en este caso.