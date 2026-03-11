Corea del Sur restringe acceso a USDC y USDT para empresas: ¡Descubre por qué!

El gobierno surcoreano ha tomado una drástica decisión que podría transformar el panorama de las inversiones en criptomonedas, excluyendo las stablecoins más populares en el ámbito corporativo.

Un cambio significativo en la legislación financiera

La reciente medida de Corea del Sur está relacionada con la Ley de Transacciones en Divisas, que actualmente no reconoce a las stablecoins como métodos válidos de pago. Esta normativa ha generado controversia en el sector, especialmente entre instituciones que buscan integrar estos activos en sus operaciones.

Nuevas pautas para operar en un marco regulado

El gobierno se prepara para implementar las Pautas de Negociación de Moneda Virtual Corporativa, que permitirían a las empresas participar en el mercado de criptomonedas bajo una regulación más estricta. Sin embargo, el borrador de estas pautas queda vacío de menciones a las stablecoins más utilizadas, como Tether (USDT) y USD Coin (USDC).

Conflictos legales y su impacto en el mercado

La decisión de restringir el uso de stablecoins responde a conflictos derivados de la legislación vigente, que no considera a estos activos financieros como instrumentos reconocidos. Debido a esto, su inclusión en operaciones corporativas se ve comprometida.

En la actualidad, algunas compañías surcoreanas han recurrido a carteras personales y exchanges internacionales para llevar a cabo transacciones con stablecoins, lo que ha despertado la preocupación de los reguladores.

Consecuencias y reacciones del mercado

La exclusión de USDT y USDC pretende mantener a las empresas dentro del marco legal existente, asegurando que las inversiones institucionales se realicen mediante activos aceptados por la legislación local. Como resultado, se anticipa una disminución en la demanda de stablecoins por parte del sector institucional. Sin embargo, los inversores individuales seguirán teniendo acceso a ellas a través de plataformas extranjeras.

Impacto en la competitividad hecha evidente

Analistas advierten que esta restricción podría frenar la adopción institucional de stablecoins en un momento en que el resto del mundo avanza hacia su integración dentro de sistemas financieros convencionales. En contraste, mientras naciones como Estados Unidos y países de la Unión Europea están desarrollando marcos regulatorios, Corea del Sur opta por un enfoque restrictivo, lo que podría desplegar el capital hacia mercados más abiertos.