Presunto derrame de hidrocarburo se expande en el Golfo de México, afectando Veracruz y Tabasco

El alarmante avance de manchas de hidrocarburo en el Golfo de México ha encendido las alarmas en comunidades pesqueras, generando un impacto devastador en la fauna y la economía local.

Manchas de Hidrocarburo en Expansión

Desde el 2 de marzo, las costas del sur de Veracruz han comenzado a sufrir la llegada de manchas de hidrocarburo, dejando a las comunidades pesqueras en un estado de preocupación creciente. Este fenómeno ya se ha extendido a lo largo de aproximadamente 230 kilómetros, abarcando al menos 39 localidades en Veracruz y Tabasco.

Afectaciones a la Comunidad y el Medio Ambiente

Las organizaciones ambientales están advirtiendo sobre el desastre ecológico, indicando que la contaminación ha invadido playas y ecosistemas clave como la Laguna del Ostión. Se han reportado residuos en localidades como Carrizal y en zonas de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, conocidas por su rica biodiversidad.

Impacto en la Fauna Silvestre

Las consecuencias de esta contaminación ya son visibles. En Punta Puntilla, se ha encontrado una tortuga cubierta de hidrocarburos, lo que pone en riesgo a especies protegidas y ecosistemas costeros críticos.

La Situación en Tabasco

En Tabasco, la situación es igualmente desalentadora. Comunidades reportan acumulaciones de chapopote en las costas de Paraíso y Sánchez Magallanes. De las 39 localidades afectadas, 30 pertenecen al sur de Veracruz y 9 se encuentran en Tabasco.

Acciones de la Comunidad

La inacción de las autoridades y las empresas petroleras ha llevado a las comunidades a actuar por su cuenta. Desde el 7 de marzo, pescadores y comerciantes están retirando manualmente el chapopote, aunque sin la capacitación ni el equipo necesario, exponiéndose a riesgos de salud.

Consecuencias Económicas

El mar es la principal fuente de ingresos para muchas familias en estas comunidades. Desde el inicio de la emergencia, la pesca y las actividades turísticas se han suspendido, generando una creciente incertidumbre económica.

Demandas de Intervención

Greenpeace México ha calificado esta situación como una emergencia socioambiental, que exige atención inmediata y transparencia sobre el origen del hidrocarburo, así como brigadas de limpieza adecuadas. Se requiere una investigación sobre los responsables y la compensación por los daños causados.

Investigación y Respuestas Oficiales

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha indicado que aún no se ha identificado el origen del hidrocarburo, descartando un derrame de plataformas petroleras. Están evaluando la posibilidad de un evento natural que aún no ha sido localizado.

Temor Afectando el Futuro

La incertidumbre persiste en las comunidades costeras. Habitantes de Pajapan advierten que el derrame amenaza años de esfuerzos de restauración ambiental. Con la temporada de anidación de tortugas marítimas a la vista, el impacto del chapopote podría ser aún más devastador para los ecosistemas del Golfo.