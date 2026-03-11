Retira candidatura un nombramiento de Trump para el Departamento de Estado tras críticas por comentarios ‘anti-Israel’ y raciales

La nominación de Jeremy Carl como asistente del secretario de Estado para organizaciones internacionales se ha retirado en medio de la creciente controversia por sus comentarios pasados sobre la raza y la comunidad judía, dejando al expresidente Donald Trump sin el apoyo republicano necesario.

Jeremy Carl, nominado para ocupar un cargo diplomático clave, anunció su decisión el martes tras enfrentar una oposición significativa que le impidió obtener el respaldo unánime del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Este comité es fundamental para avanzar en las nominaciones antes de ser presentadas al pleno del Senado.

Una Nominación en Crisis

El apoyo de personajes prominentes como Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, no fue suficiente para impulsar la candidatura de Carl. En una publicación en redes sociales, el candidato agradeció el respaldo recibido, pero reconoció que la falta de apoyo unánime entre los senadores republicanos era insalvable.

La Oposición Republicana y el Papel de John Curtis

La situación de Carl se volvió más crítica después de su audiencia de confirmación en febrero, donde un senador republicano moderado, John Curtis de Utah, declaró que no podría respaldar su candidatura debido a sus comentarios sobre Israel y la comunidad judía.

“Sus opiniones anti-Israel y sus comentarios insensibles hacia el pueblo judío no son apropiados para el cargo al que fue nominado”, afirmó Curtis, debilitando aún más las posibilidades de Carl.

Reacción de la Comunidad y de Grupos Defensores

La decisión de Carl fue recibida con alivio por organizaciones como el American Jewish World Service (AJWS), que habían destacado su historial de “comentarios racistas, antisemitas y homofóbicos”, solicitando activamente la oposición a su nominación.

Rori Kramer, directora de defensa de AJWS, expresó: “Estamos encantados de que Jeremy Carl no asumirá este papel vital en el Departamento de Estado. Representa una postura que gira en contra de los derechos humanos universales que Estados Unidos siempre ha defendido.”

Comentarios Controversiales y la Teoría del Reemplazo

Durante su audiencia, Carl fue cuestionado sobre declaraciones previas que muchos críticos asociaron con ideologías nacionalistas blancas. Al ser interpelado sobre la supuesta existencia de un esfuerzo deliberado por reemplazar a los estadounidenses blancos, sugirió que las políticas migratorias demócratas “enviaban señales de eso”.

Reacciones y Reflexiones Finales

Carl también admitió no recordar algunas de las declaraciones mencionadas y expresó su arrepentimiento por otras, incluyendo comentarios que minimizaban el impacto del Holocausto. En el pasado, había declarado que los judíos “a menudo disfrutan de ser víctimas” y analizó cómo la elección de ciertas profesiones por parte de esta comunidad podría haber generado resentimientos.

En su trayectoria, Carl fue un destacado miembro del Claremont Institute y ocupó un cargo como asistente adjunto en el Departamento del Interior durante la primera administración de Trump.