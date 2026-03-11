InicioSociedadDescubre los Números Ganadores de la Quiniela de Hoy, Martes 10 de...
Sociedad

Descubre los Números Ganadores de la Quiniela de Hoy, Martes 10 de Marzo

¡Descubre los Resultados de la Quiniela del 10 de marzo en Argentina!

La emoción del juego más popular de Argentina se renueva con cada sorteo. Aquí tienes los resultados de la Quiniela del 10 de marzo que no te querrás perder.

La quiniela es un clásico del entretenimiento argentino, gestionado por las loterías provinciales y atrayendo a miles de apostadores cada día. Este sistema bancado garantiza que los premios se determinen de acuerdo a los aciertos, sin un pozo fijo.

Resultados de la Quiniela Nacional del 10 de marzo

El número ganador fue 3297. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 3297

  2. 6927

  3. 2186

  4. 7547

  5. 3665

  6. 6567

  7. 6718

  8. 1924

  9. 6175

  10. 9961

  11. 4093

  12. 0596

  13. 6334

  14. 8658

  15. 4601

  16. 3291

  17. 6380

  18. 9968

  19. 0931

  20. 4178

Resultados de la Quiniela Provincial del 10 de marzo

El número líder fue 6120. A continuación, el listado completo:

  1. 6120

  2. 1973

  3. 6421

  4. 0417

  5. 5259

  6. 7986

  7. 9616

  8. 1924

  9. 6175

  10. 9961

  11. 4093

  12. 0596

  13. 6334

  14. 8658

  15. 4601

  16. 3291

  17. 6380

  18. 9968

  19. 0931

  20. 4178

Resultados de la Quiniela Primera Nacional del 10 de marzo

El número ganador fue 9149. Mira los 20 números sorteados:

  1. 9149

  2. 3645

  3. 4971

  4. 0159

  5. 1648

  6. 7396

  7. 1063

  8. 5313

  9. 6389

  10. 0279

  11. 1866

  12. 8749

  13. 3393

  14. 2543

  15. 7955

  16. 5104

  17. 1498

  18. 7350

  19. 5807

  20. 8397

Resultados de la Quiniela Primera Provincial del 10 de marzo

El número destacado fue 5269. Los 20 números sorteados son:

  1. 5269

  2. 5392

  3. 7048

  4. 9947

  5. 2384

  6. 7986

  7. 9106

  8. 5481

  9. 6389

  10. 0279

  11. 6025

  12. 9142

  13. 0621

  14. 6292

  15. 3925

  16. 0773

  17. 7394

  18. 0790

  19. 0877

  20. 9545

Resultados de la Quiniela Matutina Nacional del 10 de marzo

El número en la cima fue 1368. Estos son los sorteados:

  1. 1368

  2. 1712

  3. 5607

  4. 8610

  5. 2975

  6. 1049

  7. 3837

  8. 7853

  9. 0048

  10. 8441

  11. 1324

  12. 8040

  13. 3811

  14. 1819

  15. 5438

  16. 0962

  17. 4446

  18. 8106

  19. 0872

  20. 5055

Resultados de la Quiniela Matutina Provincial del 10 de marzo

El número principal fue 6462. Consulta los sorteados:

  1. 6462

  2. 3863

  3. 8538

  4. 4726

  5. 3782

  6. 5618

  7. 9106

  8. 5481

  9. 3442

  10. 6442

  11. 0641

  12. 3759

  13. 7476

  14. 6935

  15. 6609

  16. 6210

  17. 0769

  18. 6446

  19. 6897

  20. 7976

Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional del 10 de marzo

El número destacado fue 5280. Aquí están los sorteados:

  1. 5280

  2. 5992

  3. 3268

  4. 7950

  5. 5827

  6. 7597

  7. 6962

  8. 9631

  9. 6423

  10. 0244

  11. 3605

  12. 2244

  13. 0628

  14. 5835

  15. 0006

  16. 2871

  17. 2852

  18. 0340

  19. 8093

  20. 0351

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincial del 10 de marzo

El número líder fue 0055. Consulta los 20 números sorteados:

  1. 0055

  2. 3775

  3. 2187

  4. 4726

  5. 6864

  6. 0419

  7. 5652

  8. 4376

  9. 3993

  10. 5431

  11. 1644

  12. 9915

  13. 7430

  14. 8004

  15. 9766

  16. 3355

  17. 4154

  18. 3733

  19. 7497

  20. 7267

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional del 10 de marzo

El número ganador fue 9484. Los sorteados son los siguientes:

  1. 9484

  2. 5557

  3. 9868

  4. 5007

  5. 4648

  6. 4170

  7. 5867

  8. 3131

  9. 1172

  10. 0992

  11. 5938

  12. 4081

  13. 3869

  14. 8387

  15. 7133

  16. 8528

  17. 7556

  18. 0440

  19. 0360

  20. 3931

Resultados de la Quiniela Nocturna Provincial del 10 de marzo

El número destacado fue 8077. A continuación, el listado de los sorteados:

  1. 8077

  2. 7066

  3. 5566

  4. 7127

  5. 6752

  6. 4302

  7. 3594

  8. 0257

  9. 5280

  10. 5778

  11. 6025

  12. 9142

  13. 0621

  14. 6292

  15. 3925

  16. 0773

  17. 7394

  18. 0790

  19. 0877

  20. 9545

Resultados de la Quiniela del 10 de marzo por provincias

Córdoba: Previa: 0047 | Primera: 5925 | Matutina: 2558 | Vespertina: 5036 | Nocturna: 9292

Santa Fe: Previa: 1804 | Primera: 9380 | Matutina: 5392 | Vespertina: 7784 | Nocturna: 9996

Entre Ríos: Previa: 4716 | Primera: 3377 | Matutina: 0419 | Vespertina: 6108 | Nocturna: 2078

¿Cómo se juega a la Quiniela?

Apostar en la Quiniela consiste en seleccionar ciertos números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores eligen entre diversos sorteos que tienen lugar a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se efectúan de lunes a sábados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
